‘धुरंधर’ देख गालियों पर प्रेम चोपड़ा ने दिया रिएक्शन, आदित्य धर को दे डाली ये सलह

फिल्म के कलाकारों की बात करते हुए प्रेम चोपड़ा थोड़े भावुक हो गए। उन्होंने सुपरस्टार रणवीर सिंह के पुराने दिनों को याद करते हुए बताया, "मैं रणवीर को तब से देख रहा हूं जब वह संघर्ष कर रहे थे और एक ब्रेक पाने के लिए क्लबों में परफॉर्म करते थे। उन्हें आज इस मुकाम पर देखना सुखद है।" उन्होंने 'धुरंधर 2' में रणवीर के काम की जमकर सराहना की। साथ ही, उन्होंने अक्षय खन्ना के अभिनय को फिल्म की असली जान बताया। चोपड़ा के मुताबिक, अक्षय का किरदार सीधा दर्शकों के दिल को छू गया, इसीलिए उन्हें इतना प्यार मिल रहा है।