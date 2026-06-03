ललित मोदी के ‘गोल्ड डिगर’ बयान के बाद सुष्मिता सेन का पहला पोस्ट वायरल, चर्चा शुरू

इंटरव्यू के वायरल होने के कुछ समय बाद ही सुष्मिता सेन का नया इंस्टाग्राम पोस्ट भी फैंस का ध्यान खींचने लगा। सुष्मिता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाल रंग की चप्पलों की फोटोज शेयर कीं और उनके बारे में मजेदार अंदाज में लिखा। उन्होंने बताया कि उन्हें ये खास तोहफा उनके एक करीबी दोस्त की तरफ से मिला है। पोस्ट में उन्होंने अपने दोस्तों के प्रति प्यार और आभार भी जताया। इसके साथ ही, सुष्मिता ने अपने पोस्ट में सीधे तौर पर ललित मोदी और उनके इंटरव्यू का जिक्र नहीं किया, लेकिन समय को देखते हुए सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट को उसी चर्चा से जोड़कर देख रहे हैं।