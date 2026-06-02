‘मैं अपनी गर्लफ्रेंड सुष्मिता सेन पर निर्भर था’ ललित मोदी का खुलासा, बोले- हर जगह वही पैसे देती थीं

ललित मोदी ने इंटरव्यू में सुष्मिता सेन का जोरदार बचाव किया। इस दौरान उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने जानने वाले लोगों में सबसे स्वतंत्र महिलाओं में से एक बताया। ललित मोदी ने कहा, “लोगों को सुष्मिता के बारे में पूरी तरह गलतफहमी है। सुष्मिता एक बेहद खूबसूरत और बहुत संपन्न महिला हैं। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पास इस दुनिया में मेरे जानने वाले किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा हीरे यानी डायमंड्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सब उन्होंने किसी से लिए नहीं हैं, बल्कि खुद अपने दम पर कमाए हैं। उनका खुद का डायमंड स्टोर भी है।”