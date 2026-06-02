Bhoot Bangla OTT Release: सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार ‘भूत बंगला’, जानें कब और कहां होगी रिलीज

Bhoot Bangla OTT Release Date: हॉरर और कॉमेडी का तड़का जब किसी बड़े सितारे के साथ मिल जाए तो दर्शकों का उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। साल 2026 में ऐसी ही एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त चर्चा बटोरी और अब वही फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने की तैयारी में है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने लंबे समय बाद जिस फिल्म के जरिए वापसी की, वह अब OTT दर्शकों के लिए भी उपलब्ध होने वाली है।