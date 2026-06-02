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Bhoot Bangla OTT Release: सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार ‘भूत बंगला’, जानें कब और कहां होगी रिलीज

Bhoot Bangla OTT Release Date: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' के सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने की जानकारी सामने आ रही है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 02, 2026

Bhoot Bangla OTT Release Date

Bhoot Bangla OTT Release Date (सोर्स- एक्स)

Bhoot Bangla OTT Release Date: हॉरर और कॉमेडी का तड़का जब किसी बड़े सितारे के साथ मिल जाए तो दर्शकों का उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। साल 2026 में ऐसी ही एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त चर्चा बटोरी और अब वही फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने की तैयारी में है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने लंबे समय बाद जिस फिल्म के जरिए वापसी की, वह अब OTT दर्शकों के लिए भी उपलब्ध होने वाली है।

सिनेमाघरों में फिल्म का शानदार प्रदर्शन

फिल्म ‘भूत बंगला’ ने रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच अलग पहचान बना ली थी। डर, रहस्य और कॉमेडी से भरपूर इस कहानी को परिवारों और युवा दर्शकों ने खासा पसंद किया। यही वजह रही कि फिल्म ने सिनेमाघरों में लगातार मजबूत प्रदर्शन किया और कई हफ्तों तक चर्चा में बनी रही।

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी भारतीय सिनेमा में पहले भी कई यादगार फिल्में दे चुकी है। जब दोनों ने इस प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया तो दर्शकों की उम्मीदें पहले से ही काफी बढ़ गई थीं। फिल्म रिलीज होने के बाद यह साफ हो गया कि दर्शकों को वही मनोरंजन मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। हास्य और रोमांच के संतुलन ने फिल्म को भीड़ से अलग खड़ा कर दिया।

ओटीटी पर रिलीज होने वाली है फिल्म

अब खबरें हैं कि फिल्म अपने थिएटर सफर के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। खबरों के मुताबिक अक्षय कुमार की इस हॉरर कॉमेडी मूवी को मेकर्स 12 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज करेंगे। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो जून के दूसरे सप्ताह में दर्शक इसे अपने घरों में बैठकर देख सकेंगे। हालांकि निर्माताओं की ओर से अंतिम घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।

ओटीटी पर जल्द देख सकेंगे फिल्म

अक्षय कुमार के प्रशंसकों के लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। जो दर्शक किसी कारणवश फिल्म को बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए थे, उन्हें अब इसे OTT पर देखने का अवसर मिलने वाला है। वहीं जिन्होंने सिनेमाघरों में फिल्म का आनंद लिया था, वे एक बार फिर इसके मजेदार और डरावने पलों को दोबारा जी सकेंगे।

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Updated on:

02 Jun 2026 11:48 am

Published on:

02 Jun 2026 11:46 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Bhoot Bangla OTT Release: सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार ‘भूत बंगला’, जानें कब और कहां होगी रिलीज

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