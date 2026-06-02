‘मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 84 रुपये थे’, ‘धुरंधर’ की सफलता से पहले आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे गौरव गेरा, अब किया खुलासा

Dhurandhar Fame Gaurav Gera Financial Struggle: अभिनेता और कॉमेडियन गौरव गेरा ने हाल ही में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 'धुरंधर' के बाद गौरव ने शानदार वापसी की है। आज वो अपने लोकप्रिय किरदारों और शानदार अभिनय की वजह से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आर्थिक परेशानियां उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच थीं।