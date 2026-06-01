7 साल तक छुपाया रिश्ता, लोगों को इन 3 कारणों से लगी थी सोनाक्षी- जहीर की सीक्रेट डेटिंग की भनक

Sonakshi Sinha Birthday: बॉलीवुड में शादियां होना और अफेयर्स की चर्चा होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब बात 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की आती है, तो इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। साल 2024 में दोनों ने धूमधाम से शादी कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शादी से पहले दोनों पूरे 7 साल तक एक-दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे थे? जी हां, पूरे 7 साल! आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां पैपराजी हर वक्त कैमरों के साथ तैयार रहते हैं, वहां इतने लंबे समय तक अपने रिश्ते को छुपा कर रखना किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। आइये आज आपको उनके बर्थडे पर उनकी इस सीक्रेट लव स्टोरी के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी...