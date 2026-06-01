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7 साल तक छुपाया रिश्ता, लोगों को इन 3 कारणों से लगी थी सोनाक्षी- जहीर की सीक्रेट डेटिंग की भनक

Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal: बॉलीवुड की 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा को पति जहीर इकबाल से पहली नजर वाला प्यार हुआ था। दोनों ने अपने इस रिश्ते को दुनिया से लगभग 7 साल तक छुपाया, लेकिन कहीं न कहीं मजहब की दीवार आड़े आ रही थी। एक्ट्रेस ने बिना किसी की परवाह किए अपने बेनाम रिश्ते को नाम दिया और मुस्लिम एक्टर जहीर इकबाल की दुल्हनियां बन गईं। आइये जानते हैं दोनो की लव स्टोरी के कुछ अनसुने किस्से….

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 01, 2026

Sonakshi sinha muslim zaheer iqbal 7 years secret relationship intercast marriage inside story

सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन

Sonakshi Sinha Birthday: बॉलीवुड में शादियां होना और अफेयर्स की चर्चा होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब बात 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की आती है, तो इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। साल 2024 में दोनों ने धूमधाम से शादी कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शादी से पहले दोनों पूरे 7 साल तक एक-दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे थे? जी हां, पूरे 7 साल! आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां पैपराजी हर वक्त कैमरों के साथ तैयार रहते हैं, वहां इतने लंबे समय तक अपने रिश्ते को छुपा कर रखना किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। आइये आज आपको उनके बर्थडे पर उनकी इस सीक्रेट लव स्टोरी के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी...

सोनाक्षी सिन्हा मना रही अपना 39वां जन्मदिन (Sonakshi Sinha Birthday)

सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 में हुआ था। उनका करियर भी काफी शानदार रहा है। एक कंटेंट क्रिएटर और बॉलीवुड के नजरिए से देखें तो सोनाक्षी और जहीर का अपने रिश्ते को छुपाना एक बेहद समझदारी भरा फैसला था। दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि मीडिया की चकाचौंध और लोगों की गॉसिप्स उनके पर्सनल बॉन्ड पर हावी हों।

सोनाक्षी हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती हैं। उनका मानना था कि जब तक रिश्ता किसी मुकाम यानी शादी तक न पहुंच जाए, तब तक उसे दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहिए। सोनाक्षी और जहीर दोनों ही बिना किसी बाहरी दबाव के एक-दूसरे को समझना चाहते थे, अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करना चाहते थे। जब दोनों को पूरा भरोसा हो गया कि वह एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, तब उन्होंने इसे ऑफिशियल करने का फैसला किया।

फैंस को कैसे लगी थी इस सीक्रेट डेटिंग की भनक? (Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal love story)

कहते हैं न कि प्यार और खुशबू छुपाए नहीं छुपती! भले ही इस कपल ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया था, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में फैंस से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। लोगों को इनकी डेटिंग की भनक कुछ खास मौकों से लगी थी...

  • बर्थडे पोस्ट्स के हिंट्स: हर साल एक-दूसरे के जन्मदिन पर लिखे जाने वाले लंबे-चौड़े और इमोशनल कैप्शन्स फैंस का ध्यान खींचते थे। 'आई लव यू' न कहते हुए भी उनके शब्दों में जो क्लोजनेस दिखती थी, उसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया था।
  • कॉमन फ्रेंड्स और पार्टियां: बॉलीवुड की शादियों या दोस्तों की कस्टमाइज्ड पार्टियों में दोनों अक्सर साथ नजर आते थे। भले ही वह अलग-अलग गाड़ियों से आते-जाते थे, लेकिन इनसाइड तस्वीरों में उनकी केमिस्ट्री साफ बयां हो जाती थी।
  • छुट्टियों की तस्वीरें: कई बार दोनों की वेकेशन फोटोज में बैकग्राउंड और लोकेशंस बिल्कुल एक जैसी होती थीं। बस फिर क्या था, इंटरनेट के जासूसों ने कड़ियां जोड़ीं और साफ हो गया कि दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं।

मजहब की दीवार और परिवार की नाराजगी की अफवाहें (Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal Marriage)

इन सबसे परे जब सोनाक्षी और जहीर ने शादी करने का फैसला किया, तो सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया था। दोनों अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखते थे, एक मुस्लिम और एक हिंदू। इसलिए इंटरनेट पर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया था। सिर्फ बाहरी लोग ही नहीं, बल्कि ऐसी अफवाहें भी उड़ीं कि सिन्हा परिवार यानी शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी मां पूनम सिन्हा भी इस शादी से खुश नहीं थे। हालांकि, बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद मीडिया के सामने आकर इन अफवाहों पर विराम लगाया और अपनी लाडली बेटी को गले लगाकर अपना पूरा आशीर्वाद दिया।

भाई का शादी में न आना रहा सबसे बड़ा ट्विस्ट

इस पूरी शादी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सोनाक्षी के सगे भाई (लव सिन्हा) अपनी बहन की शादी के किसी भी फंक्शन में नजर नहीं आए। शादी की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद फैंस ने नोटिस किया कि शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा तो बेटी के साथ खड़े हैं, लेकिन भाई गायब हैं। बाद में लव सिन्हा ने सोशल मीडिया और मीडिया बयानों के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साफ किया कि वह इस शादी का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते थे। भाई के इस कदम ने उस वक्त खूब सुर्खियां बटोरीं।

तानों को पीछे छोड़ खुशहाल जिंदगी जी रहा है यह कपल

तमाम विवादों, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और पारिवारिक अनबन की खबरों के बावजूद, सोनाक्षी और जहीर ने बेहद सादगी से कोर्ट मैरिज की और बाद में बॉलीवुड दोस्तों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा। आज सोनाक्षी अपने जीवन के एक बेहद खूबसूरत फेज में हैं। वे तमाम तानों और मुश्किलों को पीछे छोड़कर जहीर के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी एन्जॉय कर रही हैं। यह कहानी सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो, तो दुनिया की कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती।

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Published on:

01 Jun 2026 10:03 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 7 साल तक छुपाया रिश्ता, लोगों को इन 3 कारणों से लगी थी सोनाक्षी- जहीर की सीक्रेट डेटिंग की भनक

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