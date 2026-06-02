रवीना टंडन की मां की केयरटेकर निकली 25 लाख की चोर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने राशि से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से चोरी की गई महंगी घड़ियां बरामद कर ली हैं, लेकिन सोने और हीरे की ज्वेलरी की तलाश अभी भी जारी है। जुहू पुलिस इस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी किए गए लाखों के गहने आरोपी ने कहां छिपाए हैं या फिर उन्हें किसे बेचा है। साथ ही पुलिस रिकॉर्ड भी खंगाल रही है कि कहीं राशि ने पहले भी किसी और के घर ऐसी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। इस पूरे मामले पर फिलहाल अभिनेत्री रवीना टंडन या उनके परिवार की तरफ से कोई भी आधिकारिक या सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है।