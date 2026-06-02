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सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले पर बनी फिल्म, अभिनेता ने मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस

Salman Khan Blackbuck Case: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के काला हिरण शिकार मामले पर एक फिल्म बनी है। अब इस मामले में एक्टर ने मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 02, 2026

Salman Khan Blackbuck Case

Salman Khan Blackbuck Case (सोर्स- एक्स)

Salman Khan Blackbuck Case: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का नाम एक बार फिर उस मामले को लेकर चर्चा में आ गया है, जिसने वर्षों पहले पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हालांकि इस बार मामला किसी अदालत की सुनवाई का नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्म का है जो उस विवादित प्रकरण से प्रेरित बताई जा रही है। फिल्म की घोषणा होते ही मनोरंजन जगत और सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई थी, लेकिन अब एक्टर की तरफ से इस पर एक्शन की बात कही जा रही है।

काला हिरण शिकार मामले पर फिल्म

हाल ही में निर्माता अमित जानी और निर्देशक भरत एस. श्रीनेट ने अपनी नई फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ का ऐलान किया था। फिल्म का विषय सामने आते ही यह चर्चा तेज हो गई कि इसकी कहानी 1998 के चर्चित ब्लैकबक शिकार मामले से जुड़ी है, जिसमें सलमान खान का नाम सामने आया था। फिल्म का पहला पोस्टर जारी होते ही लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ गई और सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

फिल्म की रिलीज से पहले विवाद

लेकिन अब फिल्म की रिलीज से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। खबर है कि सलमान खान की ओर से फिल्म से जुड़े लोगों को कानूनी नोटिस भेजा गया है। इस कदम के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नई चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि फिल्म की विषयवस्तु और उसमें दिखाई जाने वाली घटनाओं को लेकर अभिनेता की टीम ने आपत्ति जताई है।

सलमान खान ने भेजा लीगल नोटिस?

दिलचस्प बात यह है कि निर्माता अमित जानी ने स्वयं इस कानूनी नोटिस की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि फिल्म से जुड़े लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस और तेज हो गई।

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Published on:

02 Jun 2026 09:57 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले पर बनी फिल्म, अभिनेता ने मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस

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