सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले पर बनी फिल्म, अभिनेता ने मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस

Salman Khan Blackbuck Case: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का नाम एक बार फिर उस मामले को लेकर चर्चा में आ गया है, जिसने वर्षों पहले पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हालांकि इस बार मामला किसी अदालत की सुनवाई का नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्म का है जो उस विवादित प्रकरण से प्रेरित बताई जा रही है। फिल्म की घोषणा होते ही मनोरंजन जगत और सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई थी, लेकिन अब एक्टर की तरफ से इस पर एक्शन की बात कही जा रही है।