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ट्विशा शर्मा केस के मुख्य गवाह को जान से मारने की धमकी? समर्थ के दोस्तों पर लगा आरोप, CCTV में कैद हुई घटना

Twisha Sharma Death Case: अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत मामले में अब नया मोड़ आया है। बताया जा रहा है केस के मुख्य गवाह के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 02, 2026

Twisha Sharma Death Case

Twisha Sharma Death Case (सोर्स- एक्स)

Twisha Sharma Death Case: भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। जिस केस की जांच और कानूनी पहलुओं पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं, उसी मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह पर कथित हमला होने के बाद बहस का केंद्र अब गवाहों की सुरक्षा बन गया है। घटना के बाद सामने आए वीडियो और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाओं ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

शादी के कुछ महीनों बाद ही मौत

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से ही ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शादी के कुछ ही महीनों बाद हुई उनकी संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े किए थे। परिवार की शिकायतों, जांच एजेंसियों की सक्रियता और अदालत में चल रही कार्यवाही के बीच अब गवाह पर हमला होने की खबर ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

बताया जा रहा है कि मामले से जुड़े एक प्रमुख गवाह के साथ सार्वजनिक स्थान पर कथित मारपीट की गई। घटना ऐसे समय सामने आई जब जांच एजेंसियां केस के विभिन्न पहलुओं को खंगाल रही हैं। गवाह का दावा है कि उस पर केस में बयान देने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। विरोध करने पर स्थिति हिंसक हो गई और उसे निशाना बनाया गया।

आसपास लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुई वारदात

घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि पूरी वारदात आसपास लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। जांच अधिकारी अब वीडियो के आधार पर संदिग्ध लोगों की पहचान करने और घटनाक्रम की सटीक जानकारी जुटाने में लगे हैं।

शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की शुरू

इधर पीड़ित पक्ष ने सुरक्षा की मांग करते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि केस में सच सामने लाने वाले लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सकें। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

परिवार की ओर से लगाए गए आरोप

ट्विशा शर्मा की मौत का मामला पहले से ही कई सवालों और चर्चाओं के बीच है। परिवार की ओर से लगाए गए आरोप, जांच एजेंसियों की सक्रियता और लगातार सामने आ रहे नए तथ्यों ने इसे प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल कर दिया है। अब गवाह पर कथित हमले की घटना ने मामले को एक अलग दिशा दे दी है।

संवेदनशील आपराधिक मामले में गवाहों की सुरक्षा

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी संवेदनशील आपराधिक मामले में गवाहों की सुरक्षा न्याय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अगर गवाह खुद को असुरक्षित महसूस करें तो जांच और न्याय दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि इस घटना के बाद प्रशासन और जांच एजेंसियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है।

फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज, शिकायत और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। वहीं पूरे मामले पर जनता की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में जांच से निकलने वाले निष्कर्ष ये तय करेंगे कि गवाह पर हमला एक सामान्य विवाद था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है।

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Updated on:

02 Jun 2026 08:57 am

Published on:

02 Jun 2026 08:56 am

Hindi News / Entertainment / ट्विशा शर्मा केस के मुख्य गवाह को जान से मारने की धमकी? समर्थ के दोस्तों पर लगा आरोप, CCTV में कैद हुई घटना

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