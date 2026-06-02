ट्विशा शर्मा केस के मुख्य गवाह को जान से मारने की धमकी? समर्थ के दोस्तों पर लगा आरोप, CCTV में कैद हुई घटना

Twisha Sharma Death Case: भोपाल की चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। जिस केस की जांच और कानूनी पहलुओं पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं, उसी मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह पर कथित हमला होने के बाद बहस का केंद्र अब गवाहों की सुरक्षा बन गया है। घटना के बाद सामने आए वीडियो और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाओं ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।