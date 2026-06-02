बालकनी से मांस फेंकने पर भड़की देवोलीना भट्टाचार्जी, बोलीं- होली पर मोहतरमा पर गुब्बारे का रंग गिरा तो हत्या हो गई थी

अपनी पोस्ट में देवोलीना ने दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हुई उस खौफनाक घटना का जिक्र किया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। दरअसल, वहां होली के दौरान एक छोटी सी बच्ची ने छत से पानी का गुब्बारा फेंका था, जिसकी कुछ बूंदें दूसरे समुदाय की एक महिला पर गिर गईं। बच्ची के परिवार ने तुरंत इस बात के लिए माफी भी मांग ली थी, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। उसी रात जब 26 साल का तरुण कुमार होली खेलकर घर लौट रहा था, तब 15-20 लोगों की उग्र भीड़ ने उस पर लाठी-डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल तरुण ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। देवोलीना ने इसी घटना का उदाहरण देते हुए मुंबई की हरकत पर कड़ा विरोध जताया है।