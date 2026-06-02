ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं मास्टरशेफ विजेता पंकज भदौरिया का छलका दर्द, अस्पताल के बेड से हाथ जोड़ते हुए वीडियो किया साझा

अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि अगर नियमित स्वास्थ्य जांच न कराई जाती तो शायद बीमारी का पता इतनी जल्दी नहीं चल पाता। यही कारण है कि उन्होंने खासतौर पर महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। उनका मानना है कि अक्सर लोग ये सोचकर जांच टाल देते हैं कि ऐसी बीमारी उन्हें नहीं हो सकती, लेकिन हकीकत इससे अलग है।