2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं मास्टरशेफ विजेता पंकज भदौरिया का छलका दर्द, अस्पताल के बेड से हाथ जोड़ते हुए वीडियो किया साझा

Pankaj Bhadouria On Breast Cancer Diagnosis: मास्टरशेफ विजेता पंकज भदौरिया इस वक्त जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं शेफ ने अब अस्पताल से वीडियो शेयर किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jun 02, 2026

Pankaj Bhadouria On Breast Cancer Diagnosis

Pankaj Bhadouria On Breast Cancer Diagnosis (सोर्स- एक्स)

Pankaj Bhadouria On Breast Cancer Diagnosis: ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहीं मास्टरशेफ विजेता पकंज भदौरिया का अब दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने अस्पताल से एक वीडियो शेयर करते हुए सभी को एक मैसेज देने की कोशिश की है। पंकज भदौरिया ने लाखों महिलाओं तक अपने मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

पंकज भदौरिया ने किया खुलासा

हाल ही में पंकज भदौरिया ने खुलासा किया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था। हालांकि राहत की बात यह रही कि बीमारी शुरुआती चरण में ही पकड़ में आ गई, जिसके बाद उनकी सफल सर्जरी की गई। अब वो तेजी से स्वस्थ हो रही हैं और अपने अनुभव को दूसरों के लिए जागरूकता का माध्यम बना रही हैं।

कुकिंग जगत का जाना-माना नाम

पंकज भदौरिया भारतीय कुकिंग जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। मास्टरशेफ इंडिया जीतने के बाद उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। उनकी रेसिपी, कुकिंग टिप्स और टीवी पर मौजूदगी ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया। ऐसे में जब उनके स्वास्थ्य को लेकर खबर सामने आई तो उनके प्रशंसकों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई।

वीडियो में पंकज ने जताया लोगों का आभार

सर्जरी के बाद साझा किए गए एक वीडियो संदेश में पंकज ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देशभर से मिले प्यार और शुभकामनाओं ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। यही सकारात्मक ऊर्जा उनके इलाज और रिकवरी में भी मददगार साबित हुई।

अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि अगर नियमित स्वास्थ्य जांच न कराई जाती तो शायद बीमारी का पता इतनी जल्दी नहीं चल पाता। यही कारण है कि उन्होंने खासतौर पर महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। उनका मानना है कि अक्सर लोग ये सोचकर जांच टाल देते हैं कि ऐसी बीमारी उन्हें नहीं हो सकती, लेकिन हकीकत इससे अलग है।

महिलाओं से बार-बार चेकअप कराने को कहा

पंकज ने महिलाओं से आग्रह किया कि वो नियमित मेडिकल चेकअप के साथ-साथ स्वयं भी समय-समय पर शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान दें। विशेषज्ञों के अनुसार, शुरुआती चरण में कैंसर की पहचान होने पर इलाज की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

‘डॉन 3’ विवाद के बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर का किरदार निभाएंगे फरहान अख्तर, आमिर खान की फिल्म में कर सकते हैं काम

ये भी पढ़ें
Farhan Akhtar May Play Pakistani Cricketer

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jun 2026 07:47 am

Hindi News / Entertainment / ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं मास्टरशेफ विजेता पंकज भदौरिया का छलका दर्द, अस्पताल के बेड से हाथ जोड़ते हुए वीडियो किया साझा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बालकनी से मांस फेंकने पर भड़की देवोलीना भट्टाचार्जी, बोलीं- होली पर मोहतरमा पर गुब्बारे का रंग गिरा तो हत्या हो गई थी

Mumbai balcony meat throwing video Devoleena Bhattacharjee angry she remembers delhi holi tarun murder case
TV न्यूज

ट्विशा शर्मा केस के मुख्य गवाह को जान से मारने की धमकी? समर्थ के दोस्तों पर लगा आरोप, CCTV में कैद हुई घटना

Twisha Sharma Death Case
मनोरंजन

सूर्या के हत्यारे असद के एनकाउंटर के बाद अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा, बोलीं- मां-बाप को भी मिले सजा

Surya Chauhan murder case Devoleena Bhattacharjee demand said after Asad encounter His parents too should be hanged
TV न्यूज

ट्विशा शर्मा मौत मामले में हुआ अहम खुलासा, पिछले 6 महीनों से कंपनी से अभिनेत्री को नहीं मिली थी सैलरी

Twisha Sharma Death Case
मनोरंजन

ललित मोदी ने बताया सुष्मिता सेन से ब्रेकअप का बड़ा कारण, बोले- हमारे बीच बहुत दूरियां थी

Lalit Modi break silence on Sushmita Sen breakup reason businessman said she is not gold digger
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.