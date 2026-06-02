‘जोरू का गुलाम’ शब्द सुनकर चीढ़े बॉबी देओल, चुप्पी तोड़ते हुए बोले- पत्नी ने मुझे बिगाड़ा

Bobby Deol Joru Ka Gulam comment reply: बॉलीवुड के 'लॉर्ड बॉबी' यानी बॉबी देओल ने काफी लंबे अरसे बाद इंडस्ट्री में वापसी की थी। फिल्म 'एनिमल' में अबरार हक के खूंखार किरदार से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद, बॉबी का करियर एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच गया है। आजकल वह जहां भी जाते हैं, छा जाते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर बॉबी देओल का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह अपने करियर, निजी जिंदगी और अपनी पत्नी तान्या देओल के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं। इस बातचीत के दौरान जब एंकर ने उनके लिए 'जोरू का गुलाम' शब्द का इस्तेमाल किया, तो बॉबी थोड़ा चिढ़ गए और उन्होंने इस पर मजेदार लेकिन बेबाक जवाब दिया।