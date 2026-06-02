करियर के पीक पर राजनीति में कदम रखेंगी भूमि पेडनेकर? बोलीं- मौका मिला तो क्यों नहीं?

अगर भूमि पेडनेकर के वर्क फ्रंट की बात करें, तो उन्हें आखिरी बार अमेजन प्राइम वीडियो की बेहद चर्चित क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'दलदल' (Daldal) में एक पुलिस ऑफिसर के दमदार रोल में देखा गया था। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भूमि ने अब अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिसमें वे एक बार फिर वकील (Lawyer) की भूमिका निभाती नजर आएंगी। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इस फिल्म के नाम और इसकी रिलीज डेट का आधिकारिक एलान नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले साल 2019 में आई आयुष्मान खुराना की सुपरहिट फिल्म 'बाला' (Bala) में भी भूमि एक वकील का किरदार निभा चुकी हैं। फैंस अब उनके इस नए प्रोजेक्ट के साथ-साथ उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।