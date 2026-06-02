2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

करियर के पीक पर राजनीति में कदम रखेंगी भूमि पेडनेकर? बोलीं- मौका मिला तो क्यों नहीं?

Bhumi Pednekar politics entry: भूमि पेडनेकर ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया। भूमि ने राजनीति में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की है। भूमि से जब राजनीति में आने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिना देर किए झट से हां में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खून में ही देश की सेवा लिखी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 02, 2026

Bhumi Pednekar Big statement on entry in politics said i accept serving nation is in my blood

भूमि पेडनेकर का राजनीति पर बयान वायरल

Bhumi Pednekar politics entry news: बॉलीवुड की शानदार और बेबाक अभिनेत्रियों में शुमार भूमि पेडनेकर अक्सर अपनी फिल्मों और दमदार किरदारों को लेकर चर्चा में रहती हैं। भूमि अक्सर देश के बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखती नजर आती हैं, जिस वजह से वह सोशल मीडिया पर चर्चा का एक विषय बन जाती है। इस बार भी वह सुर्खियों में हैं और वजह भी उनका एक चौंकाने वाला बयान हैं। भूमि के इस ताजा बयान ने देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। एक्ट्रेस के बयान से संकेत मिले हैं कि वह राजनीति में जा सकती हैं। आइये जानते हैं उनका क्या है ये हैरान करने वाला बयान...

भूमि पेडनेकर ने दिया राजनीति में आने पर बयान (Bhumi Pednekar On entry in politics)

भूमि पेडनेकर ने हाल ही में महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के मुद्दे पर आयोजित एक खास कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस इवेंट के दौरान जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या वह भविष्य में कभी राजनीति का हिस्सा बन सकती हैं? तो भूमि ने बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद सकारात्मक जवाब दिया।

भूमि ने कहा, "मेरे खून में ही देश की सेवा करना ही लिखा है। अब यह सेवा भविष्य में जिस भी रूप में मेरे सामने आएगी, मैं उसे पूरे दिल से अपनाना चाहूंगी। फिलहाल मैं फिल्मों में अपनी कहानियों और किरदारों के जरिए समाज में बदलाव लाने और लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन अगर आगे चलकर मुझे इससे भी ज्यादा गहराई से और बड़े स्तर पर देश के लिए काम करने का मौका मिलता है, तो मैं भला क्यों नहीं करना चाहूंगी?"

ऑफ-स्क्रीन भी समाज के लिए काम करती हैं भूमि

अपनी विचारधारा को बेहद सरल बताते हुए भूमि पेडनेकर ने आगे कहा, "मेरी सोच हमेशा से बहुत साफ और सिंपल रही है। मैं अपने देश के लिए जितना हो सके, उतना योगदान देना चाहती हूं। यहां तक कि मैं फिल्मों से दूर (ऑफ-स्क्रीन) रहकर भी जो सामाजिक काम करती हूं, उसके पीछे भी मेरा यही अटूट विश्वास और इरादा काम करता है। मैं असल जिंदगी में भी वही इंसान हूं जो पर्दे पर दिखती हूं। माध्यम चाहे राजनीति हो या सिनेमा, मेरा मुख्य इरादा हमेशा देश की सेवा करना ही रहेगा।"

अब पर्दे पर वकील के किरदार में नजर आएंगी एक्ट्रेस (Bhumi Pednekar upcoming movie lawyer role)

अगर भूमि पेडनेकर के वर्क फ्रंट की बात करें, तो उन्हें आखिरी बार अमेजन प्राइम वीडियो की बेहद चर्चित क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'दलदल' (Daldal) में एक पुलिस ऑफिसर के दमदार रोल में देखा गया था। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भूमि ने अब अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिसमें वे एक बार फिर वकील (Lawyer) की भूमिका निभाती नजर आएंगी। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इस फिल्म के नाम और इसकी रिलीज डेट का आधिकारिक एलान नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले साल 2019 में आई आयुष्मान खुराना की सुपरहिट फिल्म 'बाला' (Bala) में भी भूमि एक वकील का किरदार निभा चुकी हैं। फैंस अब उनके इस नए प्रोजेक्ट के साथ-साथ उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

सूर्या के हत्यारे असद के एनकाउंटर के बाद अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा, बोलीं- मां-बाप को भी मिले सजा

ये भी पढ़ें
Surya Chauhan murder case Devoleena Bhattacharjee demand said after Asad encounter His parents too should be hanged

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jun 2026 12:47 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / करियर के पीक पर राजनीति में कदम रखेंगी भूमि पेडनेकर? बोलीं- मौका मिला तो क्यों नहीं?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

IPL की ट्रॉफी जीतते ही पत्नी अनुष्का शर्मा संग प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे विराट कोहली, वृंदावन से आईं तस्वीरें

Virat Kohli-Anushka Sharma In Vrindavan
बॉलीवुड

Bhoot Bangla OTT Release: सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार ‘भूत बंगला’, जानें कब और कहां होगी रिलीज

Bhoot Bangla OTT Release Date
बॉलीवुड

‘जोरू का गुलाम’ शब्द सुनकर चीढ़े बॉबी देओल, चुप्पी तोड़ते हुए बोले- पत्नी ने मुझे बिगाड़ा

Bobby Deol break silence on Joru Ka Gulam comment said i ma blessed my wife has spoiled me
बॉलीवुड

रवीना टंडन की मां की केयरटेकर निकली 25 लाख की चोर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Raveena tandon mother juhu house robbery accused is caretaker rashi chhabria arrested by mumbai police
बॉलीवुड

सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले पर बनी फिल्म, अभिनेता ने मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस

Salman Khan Blackbuck Case
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.