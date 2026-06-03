धुरंधर फेम आयशा खान को फैन से मिला प्यारा गिफ्ट, एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल

Ayesha Khan Fan Gift Video: बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की एक झलक पाने, उनसे मिलने के लिए हमेशा एक्ससाइटेड रहते हैं। ऐसा ही कुछ 'धुरंधर' में अपने डांस का जादू चलाने वाली एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' फेम आयशा खान के फैंस का भी हाल रहता है। आयशा खान आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।आदित्य धर और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के पॉपुलर आइटम सॉन्ग 'शरारत' में अपने जबरदस्त डांस मूव्स से रातों रात फेमस हो चुकी हैं आयशा खान। आज आलम ये है कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उनके चाहने वाले घंटो इंतज़ार करते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी पोस्ट या फोटो पर भर-भर कर कमेंट्स करते हैं।