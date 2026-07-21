’12th Fail’ के बाद अब OTT पर छाएंगे विक्रांत मैसी, इस हफ्ते रिलीज होंगी ‘Musafir Cafe’ के साथ ये 10 वेबसीरीज और फिल्में

OTT पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्में और वेबसीरीज। (फोटो सोर्स: IMDb)
OTT Releases This Week Films and Web Series: 'मुसाफिर कैफे' एक रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज है, जो लोकप्रिय लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के चर्चित हिंदी उपन्यास 'मुसाफिर कैफे' पर आधारित है। सीरीज में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी चंदर नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी दो अलग-अलग महिलाओं के आने से अप्रत्याशित मोड़ लेती है। अलग-अलग टाइमलाइन में आगे बढ़ने वाली ये कहानी प्यार, रिश्तों, फैसलों और जिंदगी के उतार-चढ़ाव को भावनात्मक अंदाज में दिखाती है।
ये सीरीज रिश्तों में आने वाली समस्याओं, अधूरे प्यार और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कहानी को बेहद संवेदनशील तरीके से पेश करती है। विक्रांत मैसी एक बार फिर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, जबकि वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी अहम किरदारों में नजर आएंगी। 'मुसाफिर कैफे' 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी और रोमांटिक ड्रामा पसंद करने वाले दर्शकों के लिए ये इस हफ्ते की सबसे चर्चित OTT रिलीज में से एक मानी जा रही है।
'मुसाफिर कैफे' के अलावा ओटीटी पर और भी कई फिल्में और वेबसीरीज रिलीज होने वाली हैं, जो इस हफ्ते को डबल एंटरटेनिंग बनाने वाली हैं. तो आइए जानते हैं इस हफ्ते OTT रिलीजेज के बारे में:
के के मेनन, नवीन कस्तूरिया और प्रसन्ना बिष्ट 'स्लाइस-ऑफ-लाइफ' ड्रामा 'आदर्श बाल विद्यालय' में नजर आएंगे। ये दिल्ली के एक खराब हालत वाले सरकारी स्कूल के लापरवाह हेडमास्टर की कहानी है, जो पूरी तरह से पेड कैम्ब्रिज ट्रिप की कोशिश करते हैं, जिससे स्कूल में उथल-पुथल भरा बदलाव शुरू हो जाता है - और शिक्षकों की एक बेमेल टीम को टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एपिसोड 24 जुलाई को रिलीज होंगे।
रैनसम कैन्यन एक ड्रामा है जो टेक्सास के तीन रैंचिंग परिवारों और अलग-अलग पीढ़ियों की राजनीति को दिखाता है। उन सभी का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है और मामला और भी उलझता जाता है। सीज़न 2 में किरदारों के बीच और भी नए रिश्ते और घटनाएं सामने आएंगी, जो 23 जुलाई को रिलीज हो रहा है।
एक 40 साल के एग्जीक्यूटिव (केविन हार्ट) को गलती से 20-25 साल के युवाओं (मार्सेलो हर्नांडेज, मेसन गुडिंग, कैम पैटरसन, बेन मार्शल) के ग्रुप टेक्स्ट में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद, वह उनके साथ तीन दिन की जबरदस्त बैचलर पार्टी में शामिल होकर अपने लड़खड़ाते करियर को बचाने की उम्मीद करता है। ये कॉमेडी फिल्म 24 जुलाई को OTT पर रिलीज होगी।
नई कॉमेडी फिल्म 'द डिंक' में जेक जॉनसन एक टेनिस प्रो का किरदार निभा रहे हैं, जो "लगभग एंडी रॉडिक को हरा ही चुके थे"। चोट से उबरने के दौरान, वो न चाहते हुए भी लोकप्रिय खेल 'पिकलबॉल' खेलना शुरू करते हैं। 24 जुलाई को स्ट्रीम होने वाली इस फिल्म में बेन स्टिलर, मैरी स्टीनबर्गेन, एड हैरिस और पैटन ओसवाल्ट भी अहम भूमिकाओं में हैं।
लोकप्रिय कॉमेडी शो 'द बिग बैंग थ्योरी' के किरदार एक नए एडवेंचर के लिए वापस आ रहे हैं। कॉमिक बुक स्टोर के मालिक स्टुअर्ट ब्लूम को असलियत को ठीक करने का काम सौंपा जाता है, क्योंकि उन्होंने शेल्डन और लियोनार्ड द्वारा बनाए गए एक डिवाइस को तोड़ दिया था, जिससे गलती से मल्टीवर्स में तबाही (आर्मेगेडन) मच गई थी। इस मिशन में स्टुअर्ट की मदद उनकी गर्लफ्रेंड डेनिस, जियोलॉजिस्ट दोस्त बर्ट और क्वांटम फिजिसिस्ट (और हर तरह से सिरदर्द बनने वाले) बैरी क्रिपके करते हैं। इसके एपिसोड 24 जुलाई से स्ट्रीम होंगे।
ये लोकप्रिय एनीमे का आखिरी हिस्सा (आर्क) है। शो के खत्म होने से पहले, इसका चौथा और आखिरी सीज़न 25 जुलाई से स्ट्रीम होगा।
नादेच कुगिमिया और दाओ पिट्टाया साएचुअ की मुख्य भूमिका वाली ये थाई फिल्म एक गंभीर रूप से बीमार, पूर्व अंडरग्राउंड डेट कलेक्टर की कहानी है। वह एक हिंसक लोन ऑर्गनाइज़ेशन के शिकार लोगों का बदला लेने के लिए क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में लौटता है। ये फिल्म एक्शन से भरपूर है और ज़बरदस्त रोमांच का वादा करती है। ये फिल्म 23 जुलाई से स्ट्रीम होगी।
ये मलयालम फिल्म 1950 के दशक के आखिर में केरल में हुए उथल-पुथल भरे 'विमोचन समरम' (आजादी की लड़ाई) के दौर पर आधारित है। कहानी एक चर्च के बारे में है जो कम्युनिस्ट जमीन सुधारों का विरोध करने के लिए कृष्णन पिल्लई (टोविनो थॉमस) नाम के एक सख्त नौजवान को काम पर रखता है। एक रेडिकल थिएटर आर्टिस्ट के प्यार में पड़ने के बाद उसकी सोच बदल जाती है। कायाडू लोहार, पृथ्वीराज सुकुमारन और डिजो जोस एंटनी भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म 24 जुलाई से स्ट्रीम होगी।
ये सच्ची घटना पर आधारित एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो हाल ही में शादी करने वाले एक US मार्शल और उनकी पत्नी के बारे में है, जो स्टॉकिंग (पीछा करने) के मामले का शिकार बनते हैं। मुख्य संदिग्ध उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड है। ये असल जिंदगी के अनाहेम क्रेगलिस्ट मामले पर आधारित है और 22 जुलाई को प्रीमियर होगी।
'अगा आई अहो आई' एक दिल को छू लेने वाली मराठी फैमिली कॉमेडी सीरीज है। ये एक नई दुल्हन, उसकी माँ और उसकी सास के बीच के रिश्ते पर आधारित है। इस सीरीज में रेणुका शहाणे, निर्मिति सावंत और हृता दुर्गुले मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसके एपिसोड 24 जुलाई से स्ट्रीम होंगे। इसे ZEE5 पर देखा जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
OTT
मनोरंजन
ट्रेंडिंग