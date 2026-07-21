’12th Fail’ के बाद अब OTT पर छाएंगे विक्रांत मैसी, इस हफ्ते रिलीज होंगी ‘Musafir Cafe’ के साथ ये 10 वेबसीरीज और फिल्में

OTT Releases This Week Films and Web Series: 'मुसाफिर कैफे' एक रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज है, जो लोकप्रिय लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के चर्चित हिंदी उपन्यास 'मुसाफिर कैफे' पर आधारित है। सीरीज में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी चंदर नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी दो अलग-अलग महिलाओं के आने से अप्रत्याशित मोड़ लेती है। अलग-अलग टाइमलाइन में आगे बढ़ने वाली ये कहानी प्यार, रिश्तों, फैसलों और जिंदगी के उतार-चढ़ाव को भावनात्मक अंदाज में दिखाती है।