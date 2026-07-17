‘किसी मंत्री के इस्तीफे से ज्यादा देश को आपकी जरूरत है’, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने सोनम वांगचुक से की भावुक अपील

सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि सोनम वांगचुक को अपने अनशन पर दोबारा विचार करना चाहिए और इसे समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के लाखों-करोड़ों युवा उनके साथ खड़े हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा ने भावुक होते हुए ये भी कहा, "किसी की मत सुनो, सिर्फ देश की सुनो। देश आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। उठिए और अपना अनशन तोड़ दीजिए। इस देश के करोड़ों युवा आपकी राह देख रहे हैं।"