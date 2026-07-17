‘रूपा-वुपा पर कुछ नहीं कहूंगी’, गोविंदा की फिल्म पर बोलीं पत्नी सुनीता आहूजा- सिर्फ मेरी और मेरे बेटे की बात करो

Sunita Ahuja On Govinda New Movie Rupa: गोविंदा की पत्नी और लॉकअप सीजन 2 में नजर आ चुकीं सुनीता आहूजा अब अपने बेटे के साथ एकता कपूर की फिल्म में नजर आने वाली हैं। सुनीता ने एक इवेंट पर हाल ही में इसे लेकर बात की। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही गोविंदा ने भी अपनी एक नई फिल्म का एलान किया था। बस उसी को लेकर जब सुनीता से पूछा गया कि वो इस पर क्या कहना चाहेंगी तो सुनीता ने जो कहा उसे सुनकर एक बार फिर दोनों के रिश्ते में आई खटास जगजाहिर हो गई। सुनीता ने गोविंदा की फिल्म रूपा पर क्या जवाब दिया, चलिए आपको बताते हैं।