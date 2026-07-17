सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतरी आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव, सरकार के ‘मौन’ को बताया अमानवीय

Kiran Rao support Sonam Wangchuk hunger strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) का अनशन अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 20वां दिन था। बिगड़ते स्वास्थ्य और सरकार की तरफ से दिख रही खामोशी पर सोशल मीडिया पर लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अब बॉलीवुड जगत और देश के प्रमुख शिक्षाविद खुलकर उनके समर्थन में आ रहे हैं। जहां एक तरफ आमिर खान ने भी उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई तो अब उनकी पूर्व पत्नी किरण राव ने भी खुलकर सोनम वांगचुक का समर्थक कर दिया है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है और सरकार की चुप्पी पर निशाना साधा है।