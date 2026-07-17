‘दोषी हुआ तो जान भी दे दूंगा’, विवादित वीडियो मामले पर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा हुए भावुक

Raj Kundra On Pornography Case: पोर्नोग्राफी केस में पिछले पांच सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे बिजनेसमैन और अभिनेता राज कुंद्रा ने एक बार फिर अपनी बेगुनाही का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो दोषी साबित होते हैं तो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर निर्दोष हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिलनी चाहिए। राज कुंद्रा ने यह भी बताया कि इस केस के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और उन्हें अपने कई बड़े कारोबार बंद करने पड़े।