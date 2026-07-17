‘दोषी हुआ तो जान भी दे दूंगा’, विवादित वीडियो मामले पर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा हुए भावुक

पोर्नोग्राफी केस पर बोले राज कुंद्रा (सोर्स- Instagram/theshilpashetty)
Raj Kundra On Pornography Case: पोर्नोग्राफी केस में पिछले पांच सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे बिजनेसमैन और अभिनेता राज कुंद्रा ने एक बार फिर अपनी बेगुनाही का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो दोषी साबित होते हैं तो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर निर्दोष हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिलनी चाहिए। राज कुंद्रा ने यह भी बताया कि इस केस के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और उन्हें अपने कई बड़े कारोबार बंद करने पड़े।
राज कुंद्रा का नाम साल 2021 में कथित पोर्नोग्राफी ऐप्स से जुड़े मामले में सामने आया था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और करीब 63 दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में रहना पड़ा। अब उन्होंने कहा है कि वह पिछले पांच वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द अंतिम फैसला आए।
'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन्हें सजा दी जाए, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो उन्हें बेगुनाह घोषित किया जाए। राज कुंद्रा का कहना है कि उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों पर पूरा भरोसा है कि अदालत में सच्चाई सामने आएगी।
राज कुंद्रा ने कहा कि वह अपने बयान पर आज भी कायम हैं। उनका कहना है कि अगर अदालत उन्हें दोषी ठहराती है तो वो हर सजा स्वीकार करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि वह अपराधी साबित हुए तो अपनी जान देने तक के लिए तैयार हैं। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया और इसलिए उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है।
राज कुंद्रा ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उनकी और पत्नी शिल्पा शेट्टी की कारोबारी दुनिया पर भी गहरा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कई बड़े बिजनेस बंद करने पड़े, जिनमें टेक्नोलॉजी कंपनी, होम शॉपिंग वेंचर, स्पोर्ट्स और अन्य निवेश शामिल थे। उनके मुताबिक इन कारोबारों से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई थी।
उन्होंने कहा कि जिस समय उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने उनकी पेशेवर और निजी जिंदगी को पूरी तरह बदलकर रख दिया।
राज कुंद्रा ने जेल में बिताए दिनों को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर बताया। उन्होंने कहा कि आर्थर रोड जेल में बिताए गए 63 दिन किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। कई बार उन्हें लगता था कि अगली सुबह क्या होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस कठिन समय ने उन्हें जिंदगी को नए नजरिए से देखने का मौका दिया। इस अनुभव से उन्हें यह समझ आया कि मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा रहा और कौन नहीं।
राज कुंद्रा ने बातचीत के दौरान पत्नी शिल्पा शेट्टी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल दौर में दोनों ने मिलकर कई अहम फैसले लिए। बता दें कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की शादी साल 2009 में हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं और परिवार के साथ वह इस कानूनी लड़ाई का सामना कर रहे हैं।
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