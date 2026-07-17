‘जेंडर चेंज कराने की कीमत चुकाई’, अनाया बांगर ने बयां किया सर्जरी का दर्द, बोलीं- मैं पूरी रात सो नहीं पाई

अनाया ने बताया कि जेंडर ट्रांजिशन का फैसला लेने से पहले उन्हें लंबी मेडिकल और काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। डॉक्टरों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने बैंकॉक में सर्जरी कराने का फैसला लिया। अस्पताल पहुंचने के बाद वह बेहद खुश थीं, लेकिन मन में इस बात का डर भी था कि कहीं कोई जटिलता न हो जाए। उन्होंने कहा कि सर्जरी से एक रात पहले वह पूरी रात सो नहीं पाईं क्योंकि मन में उत्साह, घबराहट और भविष्य को लेकर कई तरह की भावनाएं एक साथ चल रही थीं।