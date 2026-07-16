‘दो आदमी मर गए तो मर्द समाज में आतंक फैल गया, क्या बकवास है ये’, केतन अग्रवाल-सिया गोयल मामले पर फूटा हिना खान का गुस्सा

दरअसल हिना खान, रुबिना दिलैक, रॉकी जायसवाल और अभिनव शुक्ला ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो का प्रोमो शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर भी इस वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो में उन्होंने केतन अग्रवाल और सिया गोयल को लेकर बात की है। इस मामले पर बात करते हुए हिना ने कहा कि वो अगर सिया की जगह होतीं तो खुद मरना ज्यादा पसंद करतीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो वो भाग जाती ना।