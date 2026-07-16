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मुंह में हुए छाले तो अस्पताल में अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति को नहीं मिला स्वास्थ्य बीमा, इंश्योरेंस कंपनी पर फूटा गुस्सा

Suchitra Krishnamoorthi Health Insurance Claim: अभिनेत्री और गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने हाल ही में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 16, 2026

Suchitra Krishnamoorthi Health Insurance Claim

सुचित्रा कृष्ममूर्ति का इंश्योरेंस कंपनी पर फूटा गुस्सा (फोटो सोर्स- IMDb)

Suchitra Krishnamoorthi Health Insurance Claim: बॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अभिनेत्री का कहना है कि अल्सर की गंभीर समस्या के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनकी इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज का खर्च देने से इनकार कर दिया।

इस पूरे मामले से नाराज सुचित्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा कि अब वह इस मामले को सार्वजनिक करेंगी और कंपनी की कार्यप्रणाली का पर्दाफाश करेंगी।

अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल तक पहुंची बात

सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने बताया कि वह लंबे समय से तेज एसिडिटी और अल्सर की समस्या से जूझ रही हैं। एक समय उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज के बाद उन्होंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने इसे स्वीकार नहीं किया।

अभिनेत्री का आरोप है कि कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि उन्होंने पॉलिसी लेते समय अल्सर की जानकारी नहीं दी थी। हालांकि उनका कहना है कि जब उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी, तब उन्हें यह बीमारी थी ही नहीं।

'अब सबूत मांग रहे हैं कि पहले बीमारी नहीं थी'

सुचित्रा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब इंश्योरेंस कंपनी उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रही है, जिससे यह साबित हो सके कि पॉलिसी खरीदते समय उन्हें अल्सर नहीं था। अभिनेत्री के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया बेहद अव्यावहारिक और परेशान करने वाली है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो भविष्य में शायद कंपनियां यह भी पूछेंगी कि दुर्घटना पहले से कैसे साबित की जाए।

'अब पैसे नहीं, सच सामने लाना चाहती हूं'

सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने साफ कहा कि अब उनका मकसद केवल इंश्योरेंस क्लेम हासिल करना नहीं है। उनका कहना है कि वह इस पूरे मामले में अपनाए गए रवैये को लोगों के सामने लाना चाहती हैं ताकि दूसरे ग्राहकों को भी ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के साथ जुड़े मेडिकल विशेषज्ञों की कार्यप्रणाली की जांच होनी चाहिए। अभिनेत्री का कहना है कि उनके केस को देखने वाले डॉक्टर बीमारी की प्रकृति और चिकित्सा विज्ञान को सही तरह से समझते नहीं दिखे।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सुचित्रा के पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की क्लेम प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कई यूजर्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए अभिनेत्री का समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी विवाद में सभी पक्षों की बात सामने आना जरूरी है। फिलहाल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कौन हैं सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान शाहरुख खान के साथ फिल्म 'कभी हां कभी ना' से मिली। अभिनय के अलावा उन्होंने कई पॉप म्यूजिक एल्बम भी रिलीज किए और फिल्मों के साथ-साथ संगीत की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। हाल के वर्षों में वह ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी नजर आ चुकी हैं।

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Updated on:

16 Jul 2026 02:21 pm

Published on:

16 Jul 2026 02:21 pm

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