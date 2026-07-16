मुंह में हुए छाले तो अस्पताल में अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति को नहीं मिला स्वास्थ्य बीमा, इंश्योरेंस कंपनी पर फूटा गुस्सा

सुचित्रा के पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की क्लेम प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कई यूजर्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए अभिनेत्री का समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी विवाद में सभी पक्षों की बात सामने आना जरूरी है। फिलहाल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।