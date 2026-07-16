‘मोदी जी ने हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों के लिए काम किया’, परेश रावल बोले- नसीरुद्दीन शाह को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं

परेश रावल ने बातचीत में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी कई योजनाओं पर काम किया है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों के बीच ये धारणा बना दी जाती है कि सरकार किसी एक वर्ग के पक्ष में है, जबकि वास्तविकता इससे अलग हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि परेश रावल ने ज्यादातर मुस्लिमों के लिए ही काम किया है।