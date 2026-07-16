‘तलाक हुआ, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा’, आमिर खान के दोस्त ने एक्स पत्नियों संग रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा

आमिर और गौरी स्प्रैट की शादी में रीना दत्ता और किरण राव की गैरमौजूदगी पर भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। इस पर अमीन हाजी ने साफ किया कि शादी में शामिल न होना किसी मनमुटाव का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार लोगों को उनका निजी स्पेस देना भी रिश्तों का सम्मान करने का तरीका होता है। हर रिश्ते की अपनी परिस्थितियां होती हैं और बाहर से देखकर उसके बारे में फैसला नहीं किया जा सकता।