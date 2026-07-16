‘तलाक हुआ, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा’, आमिर खान के दोस्त ने एक्स पत्नियों संग रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा

आमिर खान के दोस्त का खुलासा (सोर्स- IMDb)
Aamir Khan Third Marriage Controversy: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी नई शादी को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कोई उनके फैसले का समर्थन कर रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है।
इसी बीच आमिर खान के सबसे करीबी दोस्तों में शामिल अभिनेता अमीन हाजी ने उनकी निजी जिंदगी को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने पूरी बहस का रुख बदल दिया है। अमीन का कहना है कि आमिर की जिंदगी में भले ही रिश्ते बदले हों, लेकिन उन्होंने कभी अपने पुराने रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ा।
करीब 35 साल से आमिर खान को जानने वाले अमीन हाजी ने 'रेडिफ' के साथ इंटरव्यू में बताया कि आमिर हमेशा शादी और रिश्तों का सम्मान करने वाले इंसान रहे हैं। उनके मुताबिक, कई लोग रिश्ता टूटने के बाद कड़वाहट पाल लेते हैं, लेकिन आमिर ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर रिश्ते को सम्मान के साथ निभाया और अलग होने के बाद भी अपनी पूर्व पत्नियों और बच्चों की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे।
अमीन का कहना है कि लोग आमिर की निजी जिंदगी का मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उन्होंने हर फैसले के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया। यही वजह है कि आज भी उनके अपने पूर्व परिवार के साथ रिश्ते सामान्य और सम्मानजनक बने हुए हैं।
आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद खान और इरा खान हैं। बाद में दोनों अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की और दोनों के बेटे आजाद का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ। साल 2021 में किरण और आमिर ने अलग होने का फैसला लिया, लेकिन दोनों आज भी अपने बेटे की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं।
अमीन हाजी ने यह भी बताया कि आमिर के रीना दत्ता और किरण राव दोनों के साथ आज भी अच्छे संबंध हैं। तीनों सामाजिक कार्यों और कई प्रोजेक्ट्स में पेशेवर रूप से भी जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार, किसी रिश्ते का खत्म होना जरूरी नहीं कि सम्मान भी खत्म हो जाए।
आमिर और गौरी स्प्रैट की शादी में रीना दत्ता और किरण राव की गैरमौजूदगी पर भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। इस पर अमीन हाजी ने साफ किया कि शादी में शामिल न होना किसी मनमुटाव का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार लोगों को उनका निजी स्पेस देना भी रिश्तों का सम्मान करने का तरीका होता है। हर रिश्ते की अपनी परिस्थितियां होती हैं और बाहर से देखकर उसके बारे में फैसला नहीं किया जा सकता।
अमीन हाजी ने बातचीत के दौरान आमिर के भावुक पक्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आमिर बेहद संवेदनशील इंसान हैं और उन्होंने उन्हें कई मुश्किल दौर से गुजरते देखा है। उनके मुताबिक, रिश्ते टूटने का दर्द आमिर ने भी महसूस किया और वह ऐसे समय में भावुक होकर रोए भी। इसलिए किसी शादी या तलाक को केवल बाहरी नजर से देखना सही नहीं होगा।
5 जुलाई 2026 को आमिर खान ने गौरी स्प्रैट से शादी कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। इस शादी के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। हालांकि, अमीन हाजी के बयान ने यह जरूर साफ कर दिया कि आमिर की निजी जिंदगी को केवल उनकी शादियों की संख्या से नहीं, बल्कि रिश्तों को निभाने के उनके तरीके से भी देखा जाना चाहिए।
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