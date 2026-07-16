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एथेनॉल पेट्रोल विवाद में अब फंसे यूट्यूबर ‘फुकरा इंसान’ उर्फ अभिषेक मल्हान, सामने आकर दी सफाई, बोले- मैं E20 प्रमोट नहीं करता

Abhishek Malhan Ethanol Controversy: यूट्यूबर अभिषेक मल्हान ने हाल ही में एथेनॉल पेट्रोल को लेकर हो रहे विवाद पर अब अपनी सफाई पेश की है। उन्हें लगातार पिछले कई दिनों से ट्रोल किया जा रहा था। अब उन्होंने इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 16, 2026

Fukra Insaan Aka Abhishek Malhan On Ethanol Petrol Controversy

अभिषेक मल्हान ने वीडियो पर दी सफाई (सोर्स- Instagram/fukra_insaan)

Fukra Insaan Aka Abhishek Malhan On Ethanol Petrol Controversy: सोशल मीडिया पर इन दिनों एथेनॉल पेट्रोल (E20) को लेकर बहस तेज है। इस विवाद के बीच मशहूर यूट्यूबर अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान का नाम भी अचानक चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर उनके पुराने प्रमोशनल वीडियो वायरल होने लगे, जिसके बाद कई यूजर्स ने उन्हें E20 पेट्रोल का प्रचार करने वाला बताकर निशाना बनाया। बढ़ते विवाद के बीच अब अभिषेक खुद सामने आए हैं और पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है।

अभिषेक मल्हान ने वीडियो शेयर कर दी सफाई

अभिषेक मल्हान ने एक वीडियो मैसेज जारी कर बताया कि जिस क्लिप को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, वो हाल की नहीं बल्कि करीब डेढ़ साल पुरानी है। उनके मुताबिक ये वीडियो उस समय बनाया गया था, जब E20 पेट्रोल को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था और कई कंटेंट क्रिएटर्स अलग-अलग ब्रांड कैंपेन का हिस्सा बने थे।

'पुराना वीडियो काटकर फैलाया जा रहा है'

यूट्यूबर ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो को मौजूदा विवाद से जोड़कर पेश किया जा रहा है। उनका दावा है कि कुछ लोगों ने वीडियो के छोटे-छोटे हिस्से काटकर ऐसे साझा किए, जिससे ऐसा लगे कि वो अभी भी E20 पेट्रोल का समर्थन कर रहे हैं। अभिषेक का कहना है कि ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है, जबकि पूरी सच्चाई कुछ और है।

उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रमोशनल रील की चर्चा हो रही है, वह एक ब्रांड कैंपेन के तहत बनाई गई थी। किसी भी नए उत्पाद की तरह उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह प्रमोशन किया गया था। बाद में जब इस विषय पर विवाद बढ़ा और अलग-अलग राय सामने आने लगी, तब उस वीडियो को काफी पहले ही हटा दिया गया था।

'किसी विवाद में मुझे मोहरा न बनाया जाए'

अभिषेक मल्हान ने अपनी बात रखते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक या राजनीतिक बहस में किसी व्यक्ति को बिना वजह घसीटना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा विवाद के दौरान उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और उनके नाम का इस्तेमाल कर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है।

यूट्यूबर ने अपने समर्थकों से भी अपील की कि वो किसी भी वायरल क्लिप पर विश्वास करने से पहले उसकी तारीख और पूरा संदर्भ जरूर देखें। उनका कहना है कि अधूरी जानकारी के आधार पर किसी के बारे में राय बनाना गलत है।

'अगर कोई चीज सही न लगे तो उसका प्रचार नहीं करता'

अपने वीडियो में अभिषेक ने ये भी कहा कि अगर किसी उत्पाद के बारे में बाद में नई जानकारी सामने आती है और उसे लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो वो दोबारा उसका प्रचार नहीं करते। उनका कहना है कि जिम्मेदार कंटेंट क्रिएटर होने के नाते वह समय-समय पर अपने फैसलों की समीक्षा करते हैं और जरूरत पड़ने पर पुराने प्रमोशनल कंटेंट को भी हटा देते हैं।

सौरव जोशी विवाद के बाद बढ़ी चर्चा

एथेनॉल पेट्रोल पर बहस उस समय और तेज हो गई जब यूट्यूबर सौरव जोशी के एक व्लॉग को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई। इसके बाद कई पुराने वीडियो और कैंपेन फिर से वायरल होने लगे, जिनमें अभिषेक मल्हान की क्लिप भी शामिल थी। हालांकि अभिषेक का कहना है कि उन्हें मौजूदा विवाद से जोड़ना पूरी तरह गलत है, क्योंकि जिस वीडियो की बात की जा रही है, वह काफी पहले का है और अब उपलब्ध भी नहीं है।

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Updated on:

16 Jul 2026 11:58 am

Published on:

16 Jul 2026 11:58 am

Hindi News / Entertainment / एथेनॉल पेट्रोल विवाद में अब फंसे यूट्यूबर ‘फुकरा इंसान’ उर्फ अभिषेक मल्हान, सामने आकर दी सफाई, बोले- मैं E20 प्रमोट नहीं करता

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