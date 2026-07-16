एथेनॉल पेट्रोल विवाद में अब फंसे यूट्यूबर ‘फुकरा इंसान’ उर्फ अभिषेक मल्हान, सामने आकर दी सफाई, बोले- मैं E20 प्रमोट नहीं करता

Fukra Insaan Aka Abhishek Malhan On Ethanol Petrol Controversy: सोशल मीडिया पर इन दिनों एथेनॉल पेट्रोल (E20) को लेकर बहस तेज है। इस विवाद के बीच मशहूर यूट्यूबर अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान का नाम भी अचानक चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर उनके पुराने प्रमोशनल वीडियो वायरल होने लगे, जिसके बाद कई यूजर्स ने उन्हें E20 पेट्रोल का प्रचार करने वाला बताकर निशाना बनाया। बढ़ते विवाद के बीच अब अभिषेक खुद सामने आए हैं और पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है।