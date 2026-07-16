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‘पहले बोले- 60 की उम्र में शादी नहीं करूंगा, फिर गौरी स्प्रैट संग की शादी’, लगान एक्टर ने बताया क्यों आमिर खान ने किया तीसरा निकाह

Amin Hajee Aamir Khan Gauri Spratt Marriage: अमीन हाजी ने बताया कि शादी से एक साल पहले जब आमिर खान ने गौरी स्प्राट को अपने दोस्तों से मिलवाया, तो उनकी आँखों में खुशी के आँसू थे और उन्होंने कहा था, 'मुझे अपना जादू मिल गया है।'
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 16, 2026

Amin Hajee on Aamir Khan Third Marriage

अमीन हाजी ने आमिर खान की शादी पर किया खुलासा। (फोटो सोर्स: instagram- spicesocial and IMDb)

Amin Hajee on Aamir Khan Third Marriage: जब मार्च 2025 में आमिर खान ने गौरी स्प्राट को अपनी पार्टनर के तौर पर सबके सामने पेश किया, तो उन्होंने दोबारा शादी करने की बात को हंसी में उड़ा दिया था। जब उनसे शादी के बारे में पूछा गया, तो एक्टर ने कहा था, "देखिए, हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। और मेरी दो बार शादी हो चुकी है। अब 60 साल की उम्र में शादी करना शायद मेरे लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है।"

हालांकि, एक साल से ज्यादा समय के बाद, आमिर और गौरी ने मुंबई में अपने घर पर एक निजी समारोह में शादी कर ली। अब, एक्टर के करीबी दोस्त और 'लगान' में उनके साथ काम करने वाले अमीन हाजी ने बताया है कि उन्हें क्यों लगता है कि आमिर ने आखिरकार अपना मन क्यों बदल लिया।

लगान एक्टर अमीन हाजी ने क्या कहा

Rediff.com से बात करते हुए अमीन हाजी ने कहा कि आमिर खान की पहले की बातों से शायद बस यह पता चलता था कि उस समय उनका रिश्ता किस मोड़ पर था। उन्होंने बताया, "यह मेरी पर्सनल राय है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी-कभी आप बिना शोर शराबे के ही किसी चीज की चाहत रखते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि आमिर गौरी से बात किए बिना शादी के बारे में कभी भी सबके सामने बात नहीं करते।

"उस समय, आमिर खान उस सवाल का जवाब कैसे दे सकते थे? हो सकता है कि उन्होंने अभी तक गौरी को प्रपोज भी न किया हो। आमिर दूसरों की भावनाओं का बहुत ध्यान रखते हैं और संबंधित व्यक्ति से बात किए बिना कभी भी ऐसी घोषणा नहीं करेंगे।"

गौरी स्प्रैट को थी बेटे की चिंता

अमीन ने गौरी को “एक अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि उनसे हुई एक बातचीत से उन्हें ये समझ आया कि शादी का फैसला करने से पहले कपल ने इंतजार क्यों किया होगा। अमीन के मुताबिक, इन बातों से पता चला कि आमिर ने पहले शादी के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं की थी। “गौरी बहुत समझदार और सोच-समझकर फैसले लेने वाली इंसान हैं।” उन्होंने गौरी की कही बात को याद करते हुए बताया: “मेरा एक बेटा है जिसको मेरी और मेरे प्यार की जरूरत है। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मैं अपनी जिंदगी के इस नए दौर में सही संतुलन बना सकूं।” वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि अपने बेटे के बारे में भी सोच रही थीं और ये भी कि इस नए रिश्ते का उस पर क्या असर पड़ेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “इससे पहले वाले सवाल का जवाब भी मिल जाता है। आमिर शादी के बारे में सार्वजनिक रूप से कैसे बात कर सकते थे, जब तक कि उन्होंने उस मां से ये बातें न कर ली हों, जिसकी पहली प्राथमिकता उसका छोटा बेटा है?”

जब आमिर खान ने बताया, 'मुझे मेरा जादू मिल गया है'

अमीन ने यह भी बताया कि आमिर ने शादी से लगभग एक साल पहले ही गौरी स्प्रैट को अपने सबसे करीबी दोस्तों से मिलवा दिया था। "लगभग एक साल पहले, आमिर ने हममें से कुछ लोगों को अपने घर बुलाया और कहा, 'मैं आपसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं।' उस दिन गौरी वहां नहीं थीं। उन्होंने हमें बताया कि उनकी जिंदगी में कोई खास इंसान है। आमिर बहुत भावुक इंसान हैं, और उस वक्त उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।" अमीन ने उस दिन के बारे में बात करते हुए बताया कि आमिर ने अपने दोस्तों से कहा था: "मुझे लगता है कि मुझे अपना जादू मिल गया है।"

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की रिलेशनशिप

बता दें कि आमिर खान ने मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन से पहले गौरी स्प्रैट को अपनी पार्टनर के तौर पर सबके सामने पेश किया था। उन्होंने बताया कि वो लगभग 18 महीनों से रिश्ते में थे। आमिर ने उस दौरान ये भी कहा था कि गौरी उनके जीवन में "सुकून" लेकर आई हैं और वो अपने रिश्ते को लेकर सेफ फील करते हैं कि इसीलिए इसे सार्वजनिक कर सकें।

इसी महीने 5 जुलाई, 2026 को आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग मुंबई स्थित घर पर एक निजी समारोह में शादी की, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य और दोस्त शामिल हुए। गौरी से शादी करने से पहले, आमिर की शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे, जुनैद और इरा हैं। बाद में उन्होंने 2005 में फिल्ममेकर किरण राव से शादी की। इस जोड़े ने 2011 में सरोगेसी के जरिए बेटे आजाद का स्वागत किया और 2021 में अलग होने की घोषणा की। वहीं, गौरी स्प्रैट का अपनी पिछली शादी से एक बेटा, क्विन है।

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Updated on:

16 Jul 2026 01:46 pm

Published on:

16 Jul 2026 01:46 pm

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