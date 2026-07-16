‘पहले बोले- 60 की उम्र में शादी नहीं करूंगा, फिर गौरी स्प्रैट संग की शादी’, लगान एक्टर ने बताया क्यों आमिर खान ने किया तीसरा निकाह

अमीन ने गौरी को “एक अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि उनसे हुई एक बातचीत से उन्हें ये समझ आया कि शादी का फैसला करने से पहले कपल ने इंतजार क्यों किया होगा। अमीन के मुताबिक, इन बातों से पता चला कि आमिर ने पहले शादी के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं की थी। “गौरी बहुत समझदार और सोच-समझकर फैसले लेने वाली इंसान हैं।” उन्होंने गौरी की कही बात को याद करते हुए बताया: “मेरा एक बेटा है जिसको मेरी और मेरे प्यार की जरूरत है। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मैं अपनी जिंदगी के इस नए दौर में सही संतुलन बना सकूं।” वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि अपने बेटे के बारे में भी सोच रही थीं और ये भी कि इस नए रिश्ते का उस पर क्या असर पड़ेगा।”