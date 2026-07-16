‘रामायण’ ट्रेलर लॉन्च से पहले रणबीर कपूर को हुआ आंखों का संक्रमण, इवेंट में पहनेंगे ‘काला चश्मा’

Ranbir Kapoor Contracts Conjunctivitis: निर्देशक नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर लॉन्च से ठीक पहले अभिनेता रणबीर कपूर की तबीयत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक रणबीर कपूर को कंजंक्टिवाइटिस यानी आंखों का संक्रमण हो गया है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी इस परेशानी के बावजूद अभिनेता अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे और दिल्ली में आयोजित होने वाले फिल्म के भव्य लॉन्च इवेंट में शामिल होंगे।