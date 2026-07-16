15 साल बाद अलग हुए ‘रामायण’ के भरत आदिनाथ कोठारे और उर्मिला कानेटकर, की प्राइवेसी की अपील

आदिनाथ कोठारे और उर्मिला कानेटकर की प्रेम कहानी 2006 में 'शुभ मंगल सावधान' के सेट पर शुरू हुई थी। आदिनाथ के पिता महेश कोठारे द्वारा निर्देशित यह फिल्म उर्मिला के एक्टिंग करियर की पहली फिल्म भी थी। कपल ने 2011 में शादी की। सात साल बाद 2018 में उनकी बेटी जिजाह का जन्म हुआ। उर्मिला ने 'दुनियादारी', 'मला आई व्हायची!' और 'ती सध्या काय करते' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता, साथ ही हिंदी और तेलुगु सिनेमा में भी प्रोजेक्ट्स किए। दूसरी ओर, आदिनाथ ने एक एक्टर और फिल्ममेकर दोनों के तौर पर अपनी पहचान बनाई और मराठी सिनेमा के सबसे जाने-माने नामों में से एक बन गए।