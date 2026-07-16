16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

15 साल बाद अलग हुए ‘रामायण’ के भरत आदिनाथ कोठारे और उर्मिला कानेटकर, की प्राइवेसी की अपील

Ramayana Actor Adinath Kothare Divorce: मराठी एक्टर आदिनाथ कोठारे और उर्मिला कानेटकर ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट शेयर करते हुए इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने लगभग 15 साल साथ रहने के बाद आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने तलाक के समय प्राइवेसी और सम्मान की अपील भी की।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jul 16, 2026

Ramayana Actor Adinath Kothare Divorce

आदिनाथ कोठारे और उर्मिला कानेटकर ने किया तलाक का ऐलान। (फोटो सोर्स: instagram- adinathkothare and IMDb)

Ramayana Actor Adinath Kothare Urmila Kanetkar Divorce: मराठी सिनेमा के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक, आदिनाथ कोठारे और उर्मिला कानेटकर ने 16 जुलाई को एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर किया और कन्फर्म किया कि उन्होंने लगभग 15 साल साथ रहने के बाद आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी जिजाह उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनी रहेगी और वो दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे।

आदिनाथ कोठारे और उर्मिला कानेटकर ने तलाक किया कन्फर्म

रणबीर कपूर की रामायण में भारत की भूमिका में जल्दी ही नजर आने वाले आदिनाथ कोठारे और उनकी पत्नी उर्मिला कानेटकर ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वो अपनी शादी खत्म कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दोनों की मुलाकात 2006 में 'शुभ मंगल सावधान' के सेट पर हुई थी और 2011 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे. सोशल मीडिया पर जॉइंट स्टेटमेंट शेयर उन्होंने लोगों से अपनी प्राइवेसी का सम्मान करने की भी अपील की है क्योंकि वे अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं।

जॉइंट स्टेटमेंट में क्या लिखा कपल ने

उनके स्टेटमेंट में लिखा था, "हमारे दोस्तों, मीडिया और शुभचिंतकों के लिए, बहुत सोच-विचार के बाद, उर्मिला कानेटकर और मैंने (आदिनाथ एम. कोठारे) आपसी सहमति से पार्टनर के तौर पर अलग होने का फैसला किया है। भले ही एक कपल के तौर पर हमारा सफर खत्म हो गया है, लेकिन हमारी बेटी जिजाह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पूरी तरह से बनी हुई है। वो हमारी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम खुशी-खुशी और पूरी लगन से उसकी परवरिश कर रहे हैं ताकि वो प्यार, सुरक्षा और सहयोग के माहौल में बड़ी हो सके।"

उन्होंने आगे कहा, "हम एक-दूसरे और साथ बिताए सालों का बहुत सम्मान करते हैं। हम मीडिया और जनता के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतने सालों तक इतना प्यार और समर्थन दिया है, और हम दिल से उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय में कदम रख रहे हैं, तो आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे।"

मीडिया से की खास अपील

“इसी के साथ, हम मीडिया और आम जनता से भी अपील करते हैं कि वो हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें। इस मामले पर ये हमारा एकमात्र बयान होगा और हम आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

आदिनाथ कोठारे और उर्मिला कानेटकर की शादी में परेशानी अफवाह

बात दें कि कई महीनों से आदिनाथ कोठारे और उर्मिला कानेटकर की शादी में परेशानी की अफवाहें चर्चा बटोर रही थीं। 2025 के आखिर में ऐसी खबरें सामने आईं कि दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, लेकिन उस समय कपल ने इन अटकलों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। हालांकि, उर्मिला कानेटकर ने पहले एक इंटरव्यू में इन चर्चाओं पर बात की थी और कहा था कि वो सोशल मीडिया पर होने वाली "नेगेटिव" बातों को तवज्जो नहीं देतीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों को ऑनलाइन पढ़ी या सुनी हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

फिल्म के सेट पर शुरू हुआ रिश्ता अब हुआ खत्म

आदिनाथ कोठारे और उर्मिला कानेटकर की प्रेम कहानी 2006 में 'शुभ मंगल सावधान' के सेट पर शुरू हुई थी। आदिनाथ के पिता महेश कोठारे द्वारा निर्देशित यह फिल्म उर्मिला के एक्टिंग करियर की पहली फिल्म भी थी। कपल ने 2011 में शादी की। सात साल बाद 2018 में उनकी बेटी जिजाह का जन्म हुआ। उर्मिला ने 'दुनियादारी', 'मला आई व्हायची!' और 'ती सध्या काय करते' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता, साथ ही हिंदी और तेलुगु सिनेमा में भी प्रोजेक्ट्स किए। दूसरी ओर, आदिनाथ ने एक एक्टर और फिल्ममेकर दोनों के तौर पर अपनी पहचान बनाई और मराठी सिनेमा के सबसे जाने-माने नामों में से एक बन गए।

आदिनाथ कोठारे के लिए आगे क्या है?

आदिनाथ कोठारे के पास आगे कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स हैं। जल्द ही वो नितेश तिवारी की 'रामायण' में भरत की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जबकि हंसल मेहता की 'गांधी टॉक्स' भी उनके आगामी प्रोजेक्ट्स में शामिल है।

‘मैं फुंसुख वांगडू नहीं हूं’, सोनम वांगचुक ने ‘3 Idiots’ और आमिर खान पर किया था बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
Sonam Wangchuk on 3 Idiots

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Upcoming Bollywood Movies

Updated on:

16 Jul 2026 03:44 pm

Published on:

16 Jul 2026 03:44 pm

Hindi News / Entertainment / 15 साल बाद अलग हुए ‘रामायण’ के भरत आदिनाथ कोठारे और उर्मिला कानेटकर, की प्राइवेसी की अपील

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं शर्मिंदा था, इसलिए चुप रहा’, ‘अलायंस’ शो में बचपन में हुए उत्पीड़न पर सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी

Sohail Khan Childhood Incident
OTT

‘दो आदमी मर गए तो मर्द समाज में आतंक फैल गया, क्या बकवास है ये’, केतन अग्रवाल-सिया गोयल मामले पर फूटा हिना खान का गुस्सा

Hina Khan On Ketan Agarwal Murder Case
मनोरंजन

‘रामायण’ ट्रेलर लॉन्च से पहले रणबीर कपूर को हुआ आंखों का संक्रमण, इवेंट में पहनेंगे ‘काला चश्मा’

Ranbir Kapoor Contracts Conjunctivitis
बॉलीवुड

मुंह में हुए छाले तो अस्पताल में अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति को नहीं मिला स्वास्थ्य बीमा, इंश्योरेंस कंपनी पर फूटा गुस्सा

Suchitra Krishnamoorthi Health Insurance Claim
मनोरंजन

‘पहले बोले- 60 की उम्र में शादी नहीं करूंगा, फिर गौरी स्प्रैट संग की शादी’, लगान एक्टर ने बताया क्यों आमिर खान ने किया तीसरा निकाह

Amin Hajee on Aamir Khan Third Marriage
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.