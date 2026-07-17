‘वो चाहते थे मैं IAS या IFS बनूं’, अर्चना पूरन सिंह के एक्टिंग में आने से निराश हुए थे टीचर्स, खुद किया खुलासा

Archana Puran Singh: आज टीवी और बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शुमार अर्चना पूरन सिंह अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके स्कूल के दिनों में शिक्षक उनके लिए बिल्कुल अलग भविष्य की कल्पना करते थे। उन्हें विश्वास था कि अर्चना एक दिन देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में शामिल होकर IAS या IFS अधिकारी बनेंगी। हालांकि अर्चना ने अपनी जिंदगी के लिए एक अलग रास्ता चुना और अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया।