‘नॉन वेज सूप पी कर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक’, ऐसा कहने वालों पर भड़कीं यूट्यूबर दीपिका आर्या

Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रही सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां एक ओर बड़ी संख्या में लोग उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और आरोप भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि वांगचुक गुपचुप तरीके से कुछ खा-पी रहे हैं। इन दावों के बीच अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 'द सोसाइटी' फेम यूट्यूबर दीपिका आर्य खुलकर उनके समर्थन में सामने आई हैं।