रणवीर सिंह ने फीस छोड़ मुनाफे पर खेला दांव, ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद को-प्रोड्यूसर ने दी बड़ी जानकारी

ET से बातचीत में ज्योति देशपांडे ने बताया कि धुरंधर में रिस्क-शेयरिंग मॉडल अपनाया गया। रणवीर सिंह और आदित्य धर दोनों कम फिक्स्ड फीस के साथ आए और फिल्म के मुनाफे में हिस्सेदारी का ऑप्शन चुना। साथ ही, ज्योति ने कहा,"रणवीर सिंह कम फिक्स्ड फीस और बैकएंड डील के साथ आए और उन्हें इस अरेंजमेंट से जबरदस्त फायदा हुआ। आदित्य के लिए भी यही सच था। उन्होंने हमारे साथ मिलकर काफी फायदा कमाया। इस तरह आप रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बांटते हैं।"