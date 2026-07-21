‘लॉक अप 2’ में धीरज धूपर की बेटे से मुलाकात के बाद मचा बवाल, रितेश देशमुख ने ‘सीक्रेट चिट’ को लेकर किया खुलासा

कुछ दर्शकों ने इसे शो के सबसे बड़े नियम उल्लंघनों में से एक बताया। उनका कहना है कि अगर किसी कंटेस्टेंट के परिवार की तरफ से बाहर की जानकारी अंदर पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो यह प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में मेकर्स को इस मामले में स्पष्ट फैसला लेना चाहिए था। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर धीरज को इस घटना की जानकारी नहीं थी, तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनके मुताबिक, अभिनेता ने जेलर से बात होने के बाद अपने परिवार से ऐसी गलती दोबारा न करने की अपील भी की।