प्यार, दर्द और आइस रिंक का खेल! 8 एपिसोड वाले ‘Off Campus’ पर Gen Z हुए फिदा

दरअसल, शो में रोमांस के साथ-साथ युवाओं की भावनात्मक परेशानियों, रिश्तों के उतार-चढ़ाव और आत्मविश्वास की लड़ाई को भी दिखाया गया है। यही वजह है कि ये कहानी केवल एक लव स्टोरी बनकर नहीं रह जाती, बल्कि कॉलेज लाइफ का एक इमोशनल सफर महसूस होती है। बता दें, गैरेट और उसके दोस्तों को आइस हॉकी प्लेयर्स के रूप में दिखाया गया है, जिससे शो में स्पोर्ट्स का रोमांच भी जुड़ जाता है। इसके साथ ही, आइस रिंक पर होने वाले मुकाबले और उसके बीच पनपते रिश्ते दर्शकों को अलग अनुभव देते हैं। सोशल मीडिया पर शो के कई सीन वायरल हो चुके हैं और फैंस लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री की जमकर सराहना कर रहे हैं।