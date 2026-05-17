17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हॉलीवुड

VIDEO: दिनदहाड़े सड़क पर छेड़छाड़ का शिकार हुई कॉमेडियन केली, फेंककर मारी मनचले को चप्पल

Comedian Kelly Collette: कॉमेडियन केली कोलेट ने अपने साथ हुई सरेआम छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने बताया कि कैसे एक लड़का साइकिल पर आया और उसने उन्हें पीछे मारा, लेकिन वह घबराई नहीं उन्होंने उसका पीछा किया और उसे चप्पल फेंककर भी मारी। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा और कदम उठाया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 17, 2026

Comedian Kelly Collette sexual assault by 24 years E-bike rider He also previously attacked 24 women

कॉमेडियन केली के साथ हुई गंदी हरकत (Photo Source- Instagram)

Comedian Kelly Collette attack Cincinnati: अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने न सिर्फ अपने साथ हुई छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। मशहूर कॉमेडियन केली कोलेट ने सिनसिनाटी में दिनदहाड़े हुए इस भयावह हमले को लेकर पोस्ट किया है और अपने फैंस को सारी बात बताई है। उन्होंने बताया कि उसने उनके पीछे मारा और भाग निकला। कॉमेडियन का छेड़छाड़ वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

केली के साथ सड़क पर हुई गंदी हरकत (Comedian Kelly Collettesexual assault)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 15 मई, 2026 की है। कॉमेडियन केली कोलेट सड़क पर जा रही थीं, तभी इलेक्ट्रिक साइकिल पर सवार होकर आए एक व्यक्ति ने उनके साथ सरेआम बदतमीजी की और उन्हें गलत तरीके से छूकर भागने लगा। आम तौर पर ऐसी घटनाओं के बाद लोग सहम जाते हैं, लेकिन केली ने चुप रहने के बजाय तुरंत उस मनचले को फेंककर चप्पल मारी और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। केली को अपनी तरफ आते देख आरोपी घबरा गया और तेजी से गलियों की तरफ भाग निकला।

सोशल मीडिया पर केली ने चलाया अभियान (E-bike rider sexual assault Kelly Collette)

घटना के तुरंत बाद केली ने हार नहीं मानी और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस घटना से जुड़े अपडेट और अपनी सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरों के फुटेज शेयर की। आरोपी की पहचान करने के लिए उन्होंने तकनीक का सहारा लिया और एक एआई-जनरेटेड (AI) स्केच तैयार करवाया, जो हूबहू घटना के समय आरोपी की शक्ल और कपड़ों से मेल खाता था।

अपनी पोस्ट में गुस्सा जाहिर करते हुए केली ने लिखा, "सिनसिनाटी के लोगों, क्या आपने इस आदमी को मैडिसन एवेन्यू के आसपास साइकिल चलाते देखा है? इसने मेरे साथ बदतमीजी की और एक कायर की तरह भाग गया। मैंने उसका पीछा किया, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इसे ढूंढ नहीं लेती।"

पुलिस ने आरोपी को दबोचा (Drive-by harassment Cincinnati police)

केली की इस सोशल मीडिया मुहिम का असर यह हुआ कि पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। अधिकारियों ने आरोपी की पहचान 24 साल के रोजर स्टाइल्स के रूप में की और उसे अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यह आरोपी पहले भी उस इलाके में कई अन्य महिलाओं के साथ "गाड़ी से गुजरते हुए" छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम दे चुका था। फिलहाल पुलिस ने रोजर पर यौन उत्पीड़न के कई मामले दर्ज किए हैं। केली की इस बहादुरी की अब हर तरफ तारीफ हो रही है।

ये भी पढ़ें

अनुराग कश्यप पर गिरेगी गाज! ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे फिल्ममेकर, कोर्ट ने दिया कड़ा आदेश
बॉलीवुड
Anurag Kashyap controversial tweet on Brahmins surat court registration Criminal case and FIR against filmmaker

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 May 2026 10:33 am

Published on:

17 May 2026 10:21 am

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / VIDEO: दिनदहाड़े सड़क पर छेड़छाड़ का शिकार हुई कॉमेडियन केली, फेंककर मारी मनचले को चप्पल

बड़ी खबरें

View All

हॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कान्स 2026 में जॉर्डन फर्स्टमैन ने डिएगो कैल्वा संग किया ‘लिपलॉक’, वीडियो वायरल

कान्स 2026 में जॉर्डन फर्स्टमैन ने डिएगो कैल्वा संग किया 'लिपलॉक', वीडियो वायरल
हॉलीवुड

40 की उम्र में कैंसर से जंग हार गया अभिनेता, एलेक्स एबुको की मौत से इंडस्ट्री में पसरा मातम

Alexx Ebuko
मनोरंजन

55 साल बाद इस हॉरर फिल्म से हटा बैन! बिना कट के रिलीज होगी ‘द डेविल्स’

Most Cursed Horror Film To Be Released Without Cuts After 55 Years Of banned
हॉलीवुड

‘मेरी दोस्त ने मशहूर आदमी के साथ सोने को कहा’, हॉलीवुड अभिनेत्री हेडन पैनेटियर ने बताया खौफनाक अनुभव

Hayden Panettiere Recalls Shocking Moment
हॉलीवुड

बजट से ज्यादा कलेक्शन फिर भी ‘जॉन कार्टर’ को मिला ‘महाफ्लॉप’ का टैग, फिल्म रिलीज के बाद 1300 करोड़ का लगा फटका

World Biggest Flop Movie John Carter
हॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.