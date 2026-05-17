VIDEO: दिनदहाड़े सड़क पर छेड़छाड़ का शिकार हुई कॉमेडियन केली, फेंककर मारी मनचले को चप्पल

केली की इस सोशल मीडिया मुहिम का असर यह हुआ कि पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। अधिकारियों ने आरोपी की पहचान 24 साल के रोजर स्टाइल्स के रूप में की और उसे अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यह आरोपी पहले भी उस इलाके में कई अन्य महिलाओं के साथ "गाड़ी से गुजरते हुए" छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम दे चुका था। फिलहाल पुलिस ने रोजर पर यौन उत्पीड़न के कई मामले दर्ज किए हैं। केली की इस बहादुरी की अब हर तरफ तारीफ हो रही है।