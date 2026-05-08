बजट से ज्यादा कलेक्शन फिर भी ‘जॉन कार्टर’ को मिला ‘महाफ्लॉप’ का टैग, फिल्म रिलीज के बाद 1300 करोड़ का लगा फटका

बताया जाता है कि फिल्म का निर्माण बजट करीब 250 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। भारतीय रुपये में देखें तो ये रकम 2000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बैठती है। लेकिन असली झटका तब लगा जब प्रमोशन और मार्केटिंग पर भी अरबों रुपये खर्च कर दिए गए। मेकर्स को उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच देगी, मगर दर्शकों ने इसे वैसा प्यार नहीं दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी।