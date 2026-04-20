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‘मैं सच में अफजल खान जैसा नहीं हूं’, ‘राजा शिवाजी’ में मुस्लिमों के सेनापति बने संजय दत्त ने किरदार पर तोड़ी चुप्पी

Sanjay Dutt On Playing Afzal Khan In Raja Shivaji: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' में अफजल खान के किरदार को लेकर बात की है। संजय ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 20, 2026

Sanjay Dutt On Playing Afzal Khan In Raja Shivaji

Sanjay Dutt On Playing Afzal Khan In Raja Shivaji (सोर्स- एक्स)

Sanjay Dutt On Playing Afzal Khan In Raja Shivaji: बॉलीवुड के दमदार अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक निभाने जा रहे हैं। इस बार वो ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' में मराठा इतिहास के चर्चित योद्धा विरोधी किरदार अफजल खान की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 1 मई 2026 को रिलीज होने वाली है और इसकी घोषणा के साथ ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है।

संजय दत्त का फिल्म से सामने आया पहला लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस लुक में उनका खतरनाक अंदाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को काफी प्रभावित कर रहा है।

किरदार में ढलने के लिए किया खास ट्रांसफॉर्मेशन (Sanjay Dutt On Playing Afzal Khan In Raja Shivaji)

ऐतिहासिक किरदार निभाना किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं होता, खासकर जब वो किरदार भारतीय इतिहास से जुड़ा हो और दर्शकों के मन में उसकी मजबूत छवि मौजूद हो। संजय दत्त ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने लुक और अभिनय शैली में खास बदलाव किए हैं।

उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी साफ किया कि असल जिंदगी में उनका व्यक्तित्व इस किरदार से बिल्कुल अलग है।

रितेश देशमुख के साथ खास है संजय दत्त का रिश्ता

इस फिल्म का निर्देशन अभिनेता-निर्देशक रितेश देशमुख कर रहे हैं। संजय दत्त ने उनके साथ अपने रिश्ते को बेहद खास बताया है। उन्होंने कहा कि रितेश उनके लिए छोटे भाई जैसे हैं और ये रिश्ता सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी काफी मजबूत है।

दरअसल, संजय दत्त के पिता सुनील दत्त और रितेश देशमुख के पिता विलास राव देशमुख के बीच गहरी दोस्ती थी। यही वजह है कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से अपनापन बना हुआ है। ऐसे में ‘राजा शिवाजी’ में साथ काम करना दोनों के लिए भावनात्मक रूप से भी खास अनुभव माना जा रहा है।

मराठी सिनेमा को नई ऊंचाई देने की कोशिश

‘राजा शिवाजी’ सिर्फ एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं बल्कि मराठी सिनेमा के स्तर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास भी मानी जा रही है। फिल्म में छत्रपति शिवाजी राव के जीवन, साहस और नेतृत्व की प्रेरणादायक कहानी को बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा।

इस फिल्म में कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं, जिनमें अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, जेनेलिया देशमुख, महेश मांजरेकर, बोमन ईरानी और फरदीन खान जैसे नाम शामिल हैं।

सलमान खान की एंट्री ने बढ़ाया फिल्म का क्रेज

फिल्म को लेकर उत्साह उस समय और बढ़ गया जब यह खबर सामने आई कि सुपरस्टार सलमान खान भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। उनकी मौजूदगी से फिल्म की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

कुल मिलाकर ‘राजा शिवाजी’ 2026 की सबसे चर्चित ऐतिहासिक फिल्मों में से एक बनती नजर आ रही है। अब दर्शकों को इंतजार है 1 मई का, जब बड़े पर्दे पर इतिहास का ये भव्य अध्याय एक नई सिनेमाई प्रस्तुति के साथ सामने आएगा

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Updated on:

20 Apr 2026 05:42 pm

Published on:

20 Apr 2026 05:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं सच में अफजल खान जैसा नहीं हूं’, ‘राजा शिवाजी’ में मुस्लिमों के सेनापति बने संजय दत्त ने किरदार पर तोड़ी चुप्पी

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