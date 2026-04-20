‘मैं सच में अफजल खान जैसा नहीं हूं’, ‘राजा शिवाजी’ में मुस्लिमों के सेनापति बने संजय दत्त ने किरदार पर तोड़ी चुप्पी

Sanjay Dutt On Playing Afzal Khan In Raja Shivaji: बॉलीवुड के दमदार अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक निभाने जा रहे हैं। इस बार वो ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' में मराठा इतिहास के चर्चित योद्धा विरोधी किरदार अफजल खान की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 1 मई 2026 को रिलीज होने वाली है और इसकी घोषणा के साथ ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है।