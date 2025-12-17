17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika

मनोरंजन

एक पॉलिटिशियन का बेटा बना बॉलीवुड का ‘Ek Villain’, जानिए कैसे जमाई इंडस्ट्री में धाक!

Riteish Deshmukh: रितेश देशमुख एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कॉमेडी से सबको हंसाया है, तो विलेन बनकर लोगों में डर से सिरहन भी पैदा की। आज रितेश देशमुख के बर्थडे पर आइए जानते हैं उनके कुछ खलनायक किरदारों पर नजर डालते हैं।

4 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 17, 2025

Ritesh Deshmukh Birthday

'रेड 2' में रितेशमुख की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)

Riteish Deshmukh: बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से ट्रेंड बदला है, जहां हीरो से ज्यादा पॉवरफुल विलेन को दिखाया गया है। इस ट्रेंड में कई फिल्मों के नाम आते हैं जैसे 'एनिमल' में अबरार, 'धुरंधर' में रहमान डकैत, 'मरजावां' का विष्णु, एक विलेन का राकेश महाडकर, 'डर' का राहुल मेहरा और गुप्त की ईशा दीवान आदि। इन सबमें से आज हम एक किरदार राकेश महाडकर को निभाने वाले एक्टर रितेश देशमुख के बारे में बात करेंगे।

रितेश देशमुख ने एक ऐसे कलाकार हैं, जिनके पास हमेशा से नाम शोहरत, रुतबा, औधा रहा है। और होता भी क्यों नहीं, उनके पिता विलासराव देशमुख जो एक जाने-माने पॉलिटिशियन जो थे। मगर रितेश ने पिता के नक़्शे-कदम पर चलने के बजाए अभिनय को चुना और बन गए बॉलीवुड के 'एक विलेन'। मगर बॉलीवुड के खलनायकों में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उसके लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करने पड़े रितेश देशमुख को।

अपनी जबरदस्त कॉमेडी से सबको हंसाया

रितेश देशमुख ने बॉलीवुड के अपने शुरूआती सालों में कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। इन फिल्मों में मस्ती, धमाल, हॉउसफुल जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। अपनी कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। उस दौरान रितेश की फिल्मों को देख कर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो एक खलनायक बनकर लोगों को डरा भी सकते हैं। मगर ये कर दिखाया। हालांकि, जब रितेश ने नेगेटिव किरदारों को निभाना शुरू किया तो उन्होंने न सिर्फ अपने फैंस को चौंकाया, बल्कि खुद को एक वर्स्टाइल एक्टर के रूप में पहचान भी दिलाई। आइए अब नजर डालते हैं रितेश देशमुख के नेगटिव किरदारों पर।

एक विलेन का राकेश महाडकर

साल 2014 में आई फिल्म 'एक विलेन' में रितेश देशमुख का राकेश महाडकर का किरदार, बॉलीवुड के सबसे खतरनाक खलनायकों में से एक माना जाता है। इस किरदार में रितेश ने अपने जबरदस्त अभिनय से राकेश महाडकर जो एक इमोशनल ट्रामा, इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी का शिकार है और एक सीरियल किलर है को जीवंत कर दिया है। राकेश महाडकर को रितेश ने जिया है और उसे रियलिस्टिक बनाया है। एक तरह राकेश बहुत शांत और सौम्य दिखाया गया है तो वहीं अचानक ही उसका आक्रामक रूप दर्शकों को डराने में सफल रहा है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य किरदारों में नजर आये थे। रितेश के करियर के लिए ये रोल एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने दर्शकों और क्रिटिक्स से तारीफें बटोरी और उनकी केवल कॉमेडी एक्टर वाली छवि को तोड़ा।

मरजावां में विष्णु का किरदार

2019 में आई फिल्म 'मरजावां' में रितेश देशमुख डबल रोल में नजर आये हैं। फिल्म में वो जहां एक और नायक से रूप में नजर आये, वहीं, उन्होंने खलनायक विष्णु के किरदार को हमेशा के लिए अमर बना दिया। विष्णु के किरादर में वो एक दिव्यांग के रूप में सामने आते हैं, जो अहंकारी व्यक्ति है, जिसपर सत्ता एयर बदले का भूत सवार है, जिसके चलते वो बेहद खूंखार इंसान बन जाता है। इस रोल को रितेश ने बखूबी जिया है और एक बार फिर साबित किया की वो एक बहुमुखी प्रतिभा के घनी अभिनेता हैं। इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, तारा सुतरिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी मुख्य किरदारों में नजर आये।

रेड 2 का नेता 'दादा भाई'

अजय देवगन की 'रेड 2' 2025 में ही रिलीज हुई, जिसमें रितेश देशमुख ने दादा भाई की भूमिका निभाकर लोगों को एक बार फिर चौंका दिया। दादा भाई, जो एक सत्ताधारी और एक शक्तिशाली नेता है और वो सिस्टम के अंदर रह कर अपने गोरख धंधे चला रहा है। दादा भाई के किरदार में रितेश देशमुख ने एक बार फिर लोगों को प्रभावित किया और साबित कर दिया कि रोले कोई भी हो वो उसको रिलियस्टिक बनाने की क्षमता रखते हैं। मगर ददा भाई का एक अलग पहलू भी है वो हमेशा से ऐसा नहीं था, वो अपने और अपनी मां पर हुए अत्याचारों, अपमान के चलते एक ऐसा नेता बना जो लोगों का भगवान है। मगर इसके उलट वो अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल गलत कामों में करता है। दादा भाई एक ऐसा खलनायक है जिसे हावी होने के लिए, शारीरिक हिंसा की जरुरत नहीं पड़ती। रेड 2 में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया है।

'एक विलेन' के दिल दहला देने वाले राकेश महाडकर से लेकर 'रेड 2' के शक्तिशाली नेता और बाहुबली के खौफ तक, रितेश देशमुख बॉलीवुड में एक खलनायक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे हैं। रितेश ने अपने वर्स्टाइल प्रतिभा से बता दिया है कि चाहे दर्शकों को हंसाना हो या गंभीर किरदारों से उन्हें बेचैन करना, रितेश देशमुख हर दमदार किरदार से अपने फैंस को चौंका देते हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Entertainment / एक पॉलिटिशियन का बेटा बना बॉलीवुड का 'Ek Villain', जानिए कैसे जमाई इंडस्ट्री में धाक!

