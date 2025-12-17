एक पॉलिटिशियन का बेटा बना बॉलीवुड का ‘Ek Villain’, जानिए कैसे जमाई इंडस्ट्री में धाक!

अजय देवगन की 'रेड 2' 2025 में ही रिलीज हुई, जिसमें रितेश देशमुख ने दादा भाई की भूमिका निभाकर लोगों को एक बार फिर चौंका दिया। दादा भाई, जो एक सत्ताधारी और एक शक्तिशाली नेता है और वो सिस्टम के अंदर रह कर अपने गोरख धंधे चला रहा है। दादा भाई के किरदार में रितेश देशमुख ने एक बार फिर लोगों को प्रभावित किया और साबित कर दिया कि रोले कोई भी हो वो उसको रिलियस्टिक बनाने की क्षमता रखते हैं। मगर ददा भाई का एक अलग पहलू भी है वो हमेशा से ऐसा नहीं था, वो अपने और अपनी मां पर हुए अत्याचारों, अपमान के चलते एक ऐसा नेता बना जो लोगों का भगवान है। मगर इसके उलट वो अपनी पावर और पोजीशन का इस्तेमाल गलत कामों में करता है। दादा भाई एक ऐसा खलनायक है जिसे हावी होने के लिए, शारीरिक हिंसा की जरुरत नहीं पड़ती। रेड 2 में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया है।