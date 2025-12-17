17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Border 2 Varun Dhawan: टीजर लॉन्च में सनी देओल के पैर छूकर जीता दिल, जानिए वरुण धवन से जुड़ी ये 5 खास बातें

Border 2 Varun Dhawan: बॉर्डर 2 के टीजर लॉन्च में वरुण धवन ने सनी देओल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उनकी खूबियां उन्हें एक बेहतरीन एक्टर के साथ-साथ एक अच्छा इंसान भी बनाती हैं। तो अगर आप भी उनकी तरह एक इंसान बनना चाहते हैं, तो ये लेख पढ़े और जानें वरुण की 5 सबसे अच्छी खूबी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Dec 17, 2025

Border 2 Varun Dhawan, Varun Dhawan Sunny Deol moment,

बॉर्डर 2 वरुण धवन| फोटो सोर्स- Ingtagram वरुण दवन/ रियल बॉलीवुड हंगामा

Border 2 Varun Dhawan: वरुण धवन एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ-साथ एक सच्चे और संस्कारी इंसान भी हैं। वो हमेशा हर किसी की इज्जत करते हैं और अपनी विनम्रता से सबका दिल जीत लेते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण हाल ही में बॉर्डर 2 (Border 2)के टीजर लॉन्च इवेंट में देखने को मिला।

बॉर्डर 2 टीजर लॉन्च में भावुक पल

जब बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज किया गया, तो इस खास मौके पर सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी एक साथ नजर आए। इस इवेंट में वरुण ने सनी देओल के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। उनके इस संस्कारी व्यवहार को देखकर वहां मौजूद सभी लोग और फैंस बेहद खुश और भावुक हो गए। यह पल सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ।

वरुण धवन की 5 खास बातें

वरुण हैं संस्कारों की मिसाल: वरुण के संस्कार उनकी सबसे खास पहचान हैं। वो हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। उनकी यह विनम्रता उन्हें सबका चहेता बनाती है।

वरुण के वादें हैं पक्के: वरुण और नताशा दलाल की लव स्टोरी मशहूर है। लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 24 जनवरी 2021 में शादी कर ली। अब उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है, जो उनकी जिंदगी की खुशी है।

वरुण हैं जिम्मेदार पिता: इन सभी खूबियों के अलावा वरुण की सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक बेहद प्यार करने वाले और जिम्मेदार पिता हैं।

वरुण सें है रोमांटिक: हर हीरो में सबसे खास चीज होती है उसका रोमांटिक होना। वरुण धवन ने अपना रोमांटिक अंदाज लगभग सभी फिल्मों में दिखाया है। नताशा और वरुण का रिश्ता इतना मजबूत इसीलिए है।

वरुण का है शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर: वरुण का सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतरीन है। वे अक्सर अपने आसपास के लोगों को हंसाते रहते हैं और माहौल को खुशनुमा बनाए रखते हैं।

वरुण धवन और नताशा दलाल की लव स्टोरी

वरुण धवन और नताशा दलाल की लव स्टोरी फिल्मी कहानियों से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी जब वे छठी क्लास में पढ़ते थे। नताशा, जो एक सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर हैं, और वरुण लंबे समय तक दोस्त रहे और बाद में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। करीब 10-12 साल की लंबी रिलेशनशिप के बाद दोनों ने 24 जनवरी 2021 को अलीबाग के एक रिसॉर्ट में बेहद प्राइवेट और इंटिमेट सेरेमनी में शादी की। COVID-19 महामारी के दौरान हुई इस शादी में सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए थे। वरुण ने कई इंटरव्यू में बताया है कि नताशा उनकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं और वे उन्हें अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानते हैं। 3 जून 2024 को इस कपल को उनकी पहली संतान, बेटी लारा का जन्म हुआ, जिसने उनकी जिंदगी को और भी खुशियों से भर दिया। वरुण और नताशा की केमिस्ट्री और मजबूत रिश्ता बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स में से एक है।

ये भी पढ़ें

Dharmendra Last Shayari: धर्मेंद्र की वो शायरी जिस पर सनी देओल ने लुटाया जमकर प्यार
बॉलीवुड
Dharmendra and Sunny Deol

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

17 Dec 2025 01:01 pm

Hindi News / Lifestyle News / Border 2 Varun Dhawan: टीजर लॉन्च में सनी देओल के पैर छूकर जीता दिल, जानिए वरुण धवन से जुड़ी ये 5 खास बातें

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

क्या आप भी अपनी बेटी के लिए 'Unique' नाम ढूंढ रहे हैं? देखिए ये टॉप लिस्ट

Unique baby girl names, Indian baby girl names, Modern hindu girl names, Baby girl names.
लाइफस्टाइल

क्यों काली मिर्च ठंड में बनती है सेहत की ढाल?

Best Spices for Winter Immunity, Black Pepper Uses in Winter, Winter Diet for Strong Immunity,
लाइफस्टाइल

Vantara, जहां हाथी जीते हैं लग्जरी लाइफ, जानिए सालाना खर्च कितना?

Elephant Daily Diet 130 Kg, Luxury Animal Care Centre, Vantara Jamnagar Reliance,
लाइफस्टाइल

दुनिया की 100 बेस्ट डेज़र्ट्स लिस्ट में भारत की कुल्फी और फिरनी शामिल

kulfi
लाइफस्टाइल

पुराने नहीं, ट्रेंडसेटर! सेलेब्रिटी भी चुन रहे हैं ये 'A' अक्षर से शुरू होने वाले नाम

A Letter Baby Names, A Letter Baby Names Hindu, Baby girl names Indian, baby names.
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.