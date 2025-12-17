Border 2 Varun Dhawan: टीजर लॉन्च में सनी देओल के पैर छूकर जीता दिल, जानिए वरुण धवन से जुड़ी ये 5 खास बातें

वरुण धवन और नताशा दलाल की लव स्टोरी फिल्मी कहानियों से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी जब वे छठी क्लास में पढ़ते थे। नताशा, जो एक सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर हैं, और वरुण लंबे समय तक दोस्त रहे और बाद में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। करीब 10-12 साल की लंबी रिलेशनशिप के बाद दोनों ने 24 जनवरी 2021 को अलीबाग के एक रिसॉर्ट में बेहद प्राइवेट और इंटिमेट सेरेमनी में शादी की। COVID-19 महामारी के दौरान हुई इस शादी में सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए थे। वरुण ने कई इंटरव्यू में बताया है कि नताशा उनकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं और वे उन्हें अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानते हैं। 3 जून 2024 को इस कपल को उनकी पहली संतान, बेटी लारा का जन्म हुआ, जिसने उनकी जिंदगी को और भी खुशियों से भर दिया। वरुण और नताशा की केमिस्ट्री और मजबूत रिश्ता बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स में से एक है।