Coffee Scrub: सर्दियों में स्किन को मुलायम और ग्लोइंग बनाने के लिए अपनाएं कॉफी–हनी फेस स्क्रब

Coffee Scrub: सर्दियों में ठंडी हवा और कम नमी की वजह से त्वचा अक्सर रूखी, बेजान और खिंची-खिंची सी महसूस होने लगती है। ऐसे में स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइजर ही नहीं, बल्कि हल्की एक्सफोलिएशन की भी जरूरत होती है। कॉफी और शहद से बना फेस स्क्रब त्वचा से डेड स्किन हटाने के साथ-साथ उसे नेचुरली पोषण देता है। सर्दियों में कॉफी–हनी फेस स्क्रब को स्किन केयर रूटीन में शामिल करना बेहद फायदेमंद माना जाता है।