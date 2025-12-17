17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Coffee Scrub: सर्दियों में स्किन को मुलायम और ग्लोइंग बनाने के लिए अपनाएं कॉफी–हनी फेस स्क्रब

Coffee Honey Face Scrub: सर्दियों में स्किन बेहद ड्राई हो जाती है। ऐसे में अगर आप कुछ आसान और नैचुरल DIY हैक्स अपनाते हैं, तो हनी और कॉफी का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। ये त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ मुलायम और ग्लोइंग भी बनाते हैं। आइए जानते हैं इन्हें इस्तेमाल करने के सही तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 17, 2025

Natural Exfoliating Face Scrub, Best DIY Coffee Scrub, Homemade Face Scrub Recipes,

Coffee Scrub for Hydrated Skin|फोटो सोर्स- Gemini@Ai

Coffee Scrub: सर्दियों में ठंडी हवा और कम नमी की वजह से त्वचा अक्सर रूखी, बेजान और खिंची-खिंची सी महसूस होने लगती है। ऐसे में स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइजर ही नहीं, बल्कि हल्की एक्सफोलिएशन की भी जरूरत होती है। कॉफी और शहद से बना फेस स्क्रब त्वचा से डेड स्किन हटाने के साथ-साथ उसे नेचुरली पोषण देता है। सर्दियों में कॉफी–हनी फेस स्क्रब को स्किन केयर रूटीन में शामिल करना बेहद फायदेमंद माना जाता है।

क्यों फायदेमंद है कॉफी–हनी फेस स्क्रब? (Coffee honey face scrub beneficial)

कॉफी में मौजूद नैचुरल एक्सफोलिएटिंग गुण त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं, जबकि शहद स्किन को गहराई से मॉइश्चर देता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन त्वचा को साफ, मुलायम और हेल्दी ग्लो देने में असरदार माना जाता है।

कैसे बनाएं कॉफी–हनी फेस स्क्रब? (Coffee-honey face scrub)

एक कटोरी में कॉफी और शहद को अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा पतला न हो। इसके बाद चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धोकर साफ करें।अब तैयार स्क्रब को चेहरे पर हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए 2–3 मिनट तक मसाज करें। इसके बाद सादे पानी से चेहरा धो लें और हल्का मॉइश्चराइजर लगाएं।

सर्दियों में इसके फायदे

त्वचा की ड्राइनेस कम होती है
डेड स्किन हटने से चेहरा साफ दिखता है
ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है
नेचुरल ग्लो आता है
स्किन सॉफ्ट और स्मूद बनती है

कितनी बार करें इस्तेमाल?

सर्दियों में इस स्क्रब को हफ्ते में 1–2 बार इस्तेमाल करना काफी होता है। ज्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन हो सकती है। इसलिए अगर आपकी त्वचा बहुत सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें। किसी भी तरह की जलन या एलर्जी महसूस हो तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद कर दें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Dry Lips in Winter: सर्दियों में होंठ फटने का असली कारण B12 की कमी, जानिए इसे दूर करने के लिए खाएं 20 फूड्स
लाइफस्टाइल
Lip Glow Secrets,B12 Boost for Pink Lips , Winter Lip Care,Chapped to Charming,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Dec 2025 03:49 pm

Published on:

17 Dec 2025 03:48 pm

Hindi News / Lifestyle News / Coffee Scrub: सर्दियों में स्किन को मुलायम और ग्लोइंग बनाने के लिए अपनाएं कॉफी–हनी फेस स्क्रब

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

दुनिया के अलग-अलग देशों की अनोखी क्रिसमस परंपराएं

Christmas Holiday Traditions, Christmas Tree and Santa Traditions, Christmas 2025 Special,
लाइफस्टाइल

क्या आप भी अपनी बेटी के लिए 'Unique' नाम ढूंढ रहे हैं? देखिए ये टॉप लिस्ट

Unique baby girl names, Indian baby girl names, Modern hindu girl names, Baby girl names.
लाइफस्टाइल

क्यों काली मिर्च ठंड में बनती है सेहत की ढाल?

Best Spices for Winter Immunity, Black Pepper Uses in Winter, Winter Diet for Strong Immunity,
लाइफस्टाइल

वरुण धवन ने सनी देओल के पैर छूकर जीता दिल, जानें क्यों हर कोई है इस स्टार का है दीवाना

Border 2 Varun Dhawan, Varun Dhawan Sunny Deol moment,
लाइफस्टाइल

Vantara, जहां हाथी जीते हैं लग्जरी लाइफ, जानिए सालाना खर्च कितना?

Elephant Daily Diet 130 Kg, Luxury Animal Care Centre, Vantara Jamnagar Reliance,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.