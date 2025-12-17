Coffee Scrub: सर्दियों में स्किन को मुलायम और ग्लोइंग बनाने के लिए अपनाएं कॉफी–हनी फेस स्क्रब

Coffee Scrub for Hydrated Skin|फोटो सोर्स- Gemini@Ai
Coffee Scrub: सर्दियों में ठंडी हवा और कम नमी की वजह से त्वचा अक्सर रूखी, बेजान और खिंची-खिंची सी महसूस होने लगती है। ऐसे में स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइजर ही नहीं, बल्कि हल्की एक्सफोलिएशन की भी जरूरत होती है। कॉफी और शहद से बना फेस स्क्रब त्वचा से डेड स्किन हटाने के साथ-साथ उसे नेचुरली पोषण देता है। सर्दियों में कॉफी–हनी फेस स्क्रब को स्किन केयर रूटीन में शामिल करना बेहद फायदेमंद माना जाता है।
कॉफी में मौजूद नैचुरल एक्सफोलिएटिंग गुण त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं, जबकि शहद स्किन को गहराई से मॉइश्चर देता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन त्वचा को साफ, मुलायम और हेल्दी ग्लो देने में असरदार माना जाता है।
एक कटोरी में कॉफी और शहद को अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण ज्यादा पतला न हो। इसके बाद चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धोकर साफ करें।अब तैयार स्क्रब को चेहरे पर हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए 2–3 मिनट तक मसाज करें। इसके बाद सादे पानी से चेहरा धो लें और हल्का मॉइश्चराइजर लगाएं।
त्वचा की ड्राइनेस कम होती है
डेड स्किन हटने से चेहरा साफ दिखता है
ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है
नेचुरल ग्लो आता है
स्किन सॉफ्ट और स्मूद बनती है
सर्दियों में इस स्क्रब को हफ्ते में 1–2 बार इस्तेमाल करना काफी होता है। ज्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन हो सकती है। इसलिए अगर आपकी त्वचा बहुत सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें। किसी भी तरह की जलन या एलर्जी महसूस हो तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद कर दें।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
