Christmas Plum Cake: बिना रम और अंडे के बनाएं ये खास क्रिसमस प्लम केक, जानें इसकी आसान रेसिपी

Christmas Plum Cake: क्रिसमस का दिन अब दूर नहीं है। हर कोई डेकोरेशन से लेकर खाने की चीजों की तैयारियों में लग चुका है। क्रिसमस का सबसे खास हिस्सा होता है क्रिसमस ट्री और क्रिसमस रम केक। इस केक का अपना ही एक खास टेस्ट है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस स्वाद का मजा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इसमें रम और अंडाहोता है। उनकी इस प्रॉब्लम का ही हल देने के लिए ये लेख है। यहां आप जानेंगे कि बिना रम और अंडे के क्रिसमस स्पेशल केक कैसे बनाएं। ये खास रेसिपी सीधा मशहूर शेफ संज्योत कीर (Sanjyot Keer) के किचन से है।
दिए हुए तरीके से आप 900 ग्राम केक बना सकते हैं। आपको केक तैयार करने में 1 घंटा का समय लग सकता है। इस समय में सूखे मेवों को भिगोने का समय शामिल नहीं है।
इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले आप एक कांच का कटोरा ले लें और उसमें सभी सूखे मेवे डाल लें। इसके बाद कटोरे में संतरे का रस डालें जिससे कि सभी मेवे पूरी तरह से उसमें डूब जाएं। अब आप इसे कम से कम 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ऐसा करना जरूरी है। आप चाहें तो इसे पूरे एक हफ्ते के लिए भी छोड़ सकते हैं। मेवे जितने ज्यादा समय के लिए भिगोए जाएंगे, केक उतना ही अच्छा बनेगा। जब मेवे रस में अच्छी तरह से भीग जाएं, तो छलनी से एक्सट्रा पानी को निकाल लें और बचे हुए रस को बाद के लिए साइड में रख दें।
एक गहरी कड़ाही को धीमी आंच पर रख दें, और उसमें चीनी डालकर उसे कैरेमलाइज करें। चीनी कैरेमलाइज करने के लिए उसे कड़ाही में डालते ही न चलाएं, जैसे ही रंग बदलने लगे, एक बार चलाएं और चीनी के पिघलकर गहरे भूरे रंग की होने तक पकाते रहें। चीनी के कैरेमलाइज होने के बाद इसमें गुड़ डालें और लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक गुड़ पूरी तरह इसमें घुल न जाए। गुड़ का जब रंग बदलने लगे और हल्का काला हो जाए तो आंच बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालें और लगातार चलाते हुए आंच चालू करें और धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा न हो जाए। ऐसा होने पर फिर से आंच बंद कर दें और इसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जैसे-जैसे गुड़ ठंडा होगा, वह बहुत गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी गाढ़ेपन की जरूरत है।
एक थोड़े बड़े साइज का मिक्सिंग बाउल लें, सभी सूखी सामग्री को छन्नी में डालकर अच्छी तरह से छान लें और बाउल में डाल दें, इसे साइड में रख दें। अब एक पैन या कड़ाही को मीडियम आंच पर रखें, उसमें मक्खन, संतरे का रस, चीनी, तैयार किया हुआ गुड़ का मिश्रण डालें और चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक मक्खन पिघल न जाए, फिर इसमें एक उबाल आने दें।
अब आंच बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें, अब इसमें भिगोए हुए मेवे, गाढ़ा दूध और वनीला एसेंस डालें, अच्छी तरह चलाकर मिक्स करें। फिर इस मिश्रण (mixture) को सूखी सामग्री में डालें और एक बार मिलाएं, इसके बाद बादाम, संतरे का छिलका और नींबू का छिलका डालें, कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हुए मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं। जैसे ही सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाए, जब आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें, अगर ये जरूरत के अनुसार थोड़ा गाढ़ा होता है तो, इसे थोड़ा पतला करने के लिए, बचा हुआ संतरे का रस डालें जो सूखे मेवे भिगोने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
एक लोफ टिन को बटर पेपर से लाइन करें। आप राउंड केक टिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बैटर आपको लगभग 900 ग्राम केक देगा इसलिए आप उसके हिसाब से ही बर्तन ले सकते हैं। बैटर को टिन में डालें और इसे काउंटर टेबल पर थपथपाएं ताकि बैटर में मौजूद सारे एयर पॉकेट को निकाल जाएं। ऊपर से कुछ सूखी क्रैनबेरी, टूटी फ्रूटी, अखरोट और बादाम के स्लाइस से सजाएं, इसे प्रीहीट किए हुए ओवन में 150℃ पर 1 घंटे के लिए बेक होने के लिए छोड़ दें।
कम से कम एक घंटे तक केक को डिस्टर्ब न करें। एक बार बेक हो जाने पर, इसे ध्यान से ओवन से बाहर निकालें और इसे कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद, साइड से एक साफ चाकू स्लाइस कर लें, अब आपका क्रिसमस प्लम केक तैयार है।
