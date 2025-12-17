Christmas Plum Cake: बिना रम और अंडे के बनाएं ये खास क्रिसमस प्लम केक, जानें इसकी आसान रेसिपी

एक गहरी कड़ाही को धीमी आंच पर रख दें, और उसमें चीनी डालकर उसे कैरेमलाइज करें। चीनी कैरेमलाइज करने के लिए उसे कड़ाही में डालते ही न चलाएं, जैसे ही रंग बदलने लगे, एक बार चलाएं और चीनी के पिघलकर गहरे भूरे रंग की होने तक पकाते रहें। चीनी के कैरेमलाइज होने के बाद इसमें गुड़ डालें और लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक गुड़ पूरी तरह इसमें घुल न जाए। गुड़ का जब रंग बदलने लगे और हल्का काला हो जाए तो आंच बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालें और लगातार चलाते हुए आंच चालू करें और धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा न हो जाए। ऐसा होने पर फिर से आंच बंद कर दें और इसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जैसे-जैसे गुड़ ठंडा होगा, वह बहुत गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी गाढ़ेपन की जरूरत है।