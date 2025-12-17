17 दिसंबर 2025,

बुधवार

लाइफस्टाइल

Christmas Plum Cake: बिना रम और अंडे के बनाएं ये खास क्रिसमस प्लम केक, जानें इसकी आसान रेसिपी

Christmas Plum Cake: केक के बिना क्रिसमस का जश्न अधूरा सा लगता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि बिना रम और अंडे के घर पर टेस्टी केक कैसे बनाया जाए, तो यह आसान और स्वादिष्ट केक रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Dec 17, 2025

Christmas plum cake, Eggless cake

क्रिसमस प्लम केक | फोटो स्रोत: AI Gemini

Christmas Plum Cake: क्रिसमस का दिन अब दूर नहीं है। हर कोई डेकोरेशन से लेकर खाने की चीजों की तैयारियों में लग चुका है। क्रिसमस का सबसे खास हिस्सा होता है क्रिसमस ट्री और क्रिसमस रम केक। इस केक का अपना ही एक खास टेस्ट है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस स्वाद का मजा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इसमें रम और अंडाहोता है। उनकी इस प्रॉब्लम का ही हल देने के लिए ये लेख है। यहां आप जानेंगे कि बिना रम और अंडे के क्रिसमस स्पेशल केक कैसे बनाएं। ये खास रेसिपी सीधा मशहूर शेफ संज्योत कीर (Sanjyot Keer) के किचन से है।

दिए हुए तरीके से आप 900 ग्राम केक बना सकते हैं। आपको केक तैयार करने में 1 घंटा का समय लग सकता है। इस समय में सूखे मेवों को भिगोने का समय शामिल नहीं है।

केक बनाने के लिए क्या लगेगी सामग्री (Ingredients)

  • 50 ग्राम काली किशमिश (black raisins)
  • 50 ग्राम भूरी किशमिश (brown raisins)
  • 40 ग्राम बादाम (Almond)
  • 50 ग्राम हरी किशमिश (green raisins)
  • 25 ग्राम सूखी ब्लूबेरी (dried blueberries)
  • 50 ग्राम टूटी फ्रूटी (Tutti Frutti)
  • आवश्यकतानुसार संतरे का रस (orange juice)
  • 1/4 कप चीनी (Sugar)
  • 1/4 कप गुड़ (Jaggery)
  • लगभग 200 ml आवश्यकतानुसार पानी (Water)
  • 140 ग्राम मैदा (Fine flour)
  • 1/4 छोटा चम्मच नमक (Salt)
  • ½ छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर
  • 1/4 छोटा चम्मच लौंग पाउडर
  • 1/4 छोटा चम्मच जायफल पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच सोंठ पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर
  • 1/8 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा
  • 100 ग्राम मक्खन
  • 140 ग्राम गाढ़ा दूध
  • 5 ml वनीला एसेंस
  • आधे नींबू का छिलका
  • एक चौथाई संतरे का छिलका

एक दिन पहले सूखे मेवों को भिगो दें

Christmas 2025: कहीं सैंटा का इंतजार, कहीं खास दावत, जानिए अलग-अलग देशों की क्रिसमस परंपराएं
लाइफस्टाइल
Christmas Holiday Traditions, Christmas Tree and Santa Traditions, Christmas 2025 Special,

इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले आप एक कांच का कटोरा ले लें और उसमें सभी सूखे मेवे डाल लें। इसके बाद कटोरे में संतरे का रस डालें जिससे कि सभी मेवे पूरी तरह से उसमें डूब जाएं। अब आप इसे कम से कम 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ऐसा करना जरूरी है। आप चाहें तो इसे पूरे एक हफ्ते के लिए भी छोड़ सकते हैं। मेवे जितने ज्यादा समय के लिए भिगोए जाएंगे, केक उतना ही अच्छा बनेगा। जब मेवे रस में अच्छी तरह से भीग जाएं, तो छलनी से एक्सट्रा पानी को निकाल लें और बचे हुए रस को बाद के लिए साइड में रख दें।

पहले करेंगे चीनी और गुड़ का मिक्स

एक गहरी कड़ाही को धीमी आंच पर रख दें, और उसमें चीनी डालकर उसे कैरेमलाइज करें। चीनी कैरेमलाइज करने के लिए उसे कड़ाही में डालते ही न चलाएं, जैसे ही रंग बदलने लगे, एक बार चलाएं और चीनी के पिघलकर गहरे भूरे रंग की होने तक पकाते रहें। चीनी के कैरेमलाइज होने के बाद इसमें गुड़ डालें और लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक गुड़ पूरी तरह इसमें घुल न जाए। गुड़ का जब रंग बदलने लगे और हल्का काला हो जाए तो आंच बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालें और लगातार चलाते हुए आंच चालू करें और धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा न हो जाए। ऐसा होने पर फिर से आंच बंद कर दें और इसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जैसे-जैसे गुड़ ठंडा होगा, वह बहुत गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी गाढ़ेपन की जरूरत है।

christmas nail art design, nail art design, christmas nail art designs 2025.

Christmas Nail Art Design: क्रिसमस पार्टी लुक को परफेक्ट बनाने के लिए ट्राय करें ये 10 नेल आर्ट डिजाइन्स

Natural Exfoliating Face Scrub, Best DIY Coffee Scrub, Homemade Face Scrub Recipes,

Coffee Scrub: सर्दियों में स्किन को मुलायम और ग्लोइंग बनाने के लिए अपनाएं कॉफी–हनी फेस स्क्रब

Christmas Holiday Traditions, Christmas Tree and Santa Traditions, Christmas 2025 Special,

Christmas 2025: कहीं सैंटा का इंतजार, कहीं खास दावत, जानिए अलग-अलग देशों की क्रिसमस परंपराएं

Unique baby girl names, Indian baby girl names, Modern hindu girl names, Baby girl names.

Baby Girl Names: नाम चुनिए ऐसा, जो आपकी बेटी की पहचान बन जाए

Best Spices for Winter Immunity, Black Pepper Uses in Winter, Winter Diet for Strong Immunity,

Black Pepper in Winter: ठंड के मौसम में काली मिर्च क्यों इम्युनिटी के लिए जरूरी मानी जाती है?

Border 2 Varun Dhawan, Varun Dhawan Sunny Deol moment,

Border 2 Varun Dhawan: टीजर लॉन्च में सनी देओल के पैर छूकर जीता दिल, जानिए वरुण धवन से जुड़ी ये 5 खास बातें

Elephant Daily Diet 130 Kg, Luxury Animal Care Centre, Vantara Jamnagar Reliance,

Messi Vantara Visit: मेसी की आरती से चर्चा में आया वनतारा, हाथियों को मिलता है जकूजी बाथ, जानिए देखभाल पर करोड़ों का खर्च

kulfi

भारतीय स्वाद को मिली वैश्विक पहचान, दुनिया की बेस्ट मिठाइयों में कुल्फी और फिरनी शामिल

A Letter Baby Names, A Letter Baby Names Hindu, Baby girl names Indian, baby names.

A Letter Baby Names: नन्हे मेहमान के लिए परफेक्ट नाम ढूंढ रहे हैं? तो ये ‘A’ से शुरू होने वाले यूनिक बेबी नेम्स जरूर देखें

ऐसे होगा फाइनल केक तैयार

एक थोड़े बड़े साइज का मिक्सिंग बाउल लें, सभी सूखी सामग्री को छन्नी में डालकर अच्छी तरह से छान लें और बाउल में डाल दें, इसे साइड में रख दें। अब एक पैन या कड़ाही को मीडियम आंच पर रखें, उसमें मक्खन, संतरे का रस, चीनी, तैयार किया हुआ गुड़ का मिश्रण डालें और चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक मक्खन पिघल न जाए, फिर इसमें एक उबाल आने दें।

अब आंच बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें, अब इसमें भिगोए हुए मेवे, गाढ़ा दूध और वनीला एसेंस डालें, अच्छी तरह चलाकर मिक्स करें। फिर इस मिश्रण (mixture) को सूखी सामग्री में डालें और एक बार मिलाएं, इसके बाद बादाम, संतरे का छिलका और नींबू का छिलका डालें, कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हुए मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं। जैसे ही सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाए, जब आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें, अगर ये जरूरत के अनुसार थोड़ा गाढ़ा होता है तो, इसे थोड़ा पतला करने के लिए, बचा हुआ संतरे का रस डालें जो सूखे मेवे भिगोने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

एक लोफ टिन को बटर पेपर से लाइन करें। आप राउंड केक टिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बैटर आपको लगभग 900 ग्राम केक देगा इसलिए आप उसके हिसाब से ही बर्तन ले सकते हैं। बैटर को टिन में डालें और इसे काउंटर टेबल पर थपथपाएं ताकि बैटर में मौजूद सारे एयर पॉकेट को निकाल जाएं। ऊपर से कुछ सूखी क्रैनबेरी, टूटी फ्रूटी, अखरोट और बादाम के स्लाइस से सजाएं, इसे प्रीहीट किए हुए ओवन में 150℃ पर 1 घंटे के लिए बेक होने के लिए छोड़ दें।

कम से कम एक घंटे तक केक को डिस्टर्ब न करें। एक बार बेक हो जाने पर, इसे ध्यान से ओवन से बाहर निकालें और इसे कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद, साइड से एक साफ चाकू स्लाइस कर लें, अब आपका क्रिसमस प्लम केक तैयार है।

Christmas 2025: क्रिसमस पर केक से लेकर ट्री तक लाल-हरा-सफेद क्यों? जानिए इसकी दिलचस्प कहानी
लाइफस्टाइल
Christmas day 2025 , Christmas color meaning, क्रिसमस परंपरा, क्रिसमस सजावट आइडियाज,

लाइफस्टाइल

Updated on:

17 Dec 2025 04:54 pm

Published on:

17 Dec 2025 04:53 pm

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

अगर नेल्स स्टाइलिश नहीं हैं तो पार्टी लुक अधूरा है। ट्राय करें ये डिजाइन्स

christmas nail art design, nail art design, christmas nail art designs 2025.
लाइफस्टाइल

ठंड में क्यों है कॉफी–हनी स्क्रब सबसे असरदार?

Natural Exfoliating Face Scrub, Best DIY Coffee Scrub, Homemade Face Scrub Recipes,
लाइफस्टाइल

दुनिया के अलग-अलग देशों की अनोखी क्रिसमस परंपराएं

Christmas Holiday Traditions, Christmas Tree and Santa Traditions, Christmas 2025 Special,
लाइफस्टाइल

क्या आप भी अपनी बेटी के लिए 'Unique' नाम ढूंढ रहे हैं? देखिए ये टॉप लिस्ट

Unique baby girl names, Indian baby girl names, Modern hindu girl names, Baby girl names.
लाइफस्टाइल

क्यों काली मिर्च ठंड में बनती है सेहत की ढाल?

Best Spices for Winter Immunity, Black Pepper Uses in Winter, Winter Diet for Strong Immunity,
लाइफस्टाइल
