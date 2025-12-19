झारखंड को पहली ट्रॉफी दिलाने वाले Ishan Kishan का जानिए रॉयल लाइफस्टाइल और महंगी घड़ियों का कलेक्शन

Ishan Kishan Net Worth: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 (SMAT) के फाइनल में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया। आक्रामक खेल और दमदार कप्तानी के साथ-साथ ईशान की लाइफ़स्टाइल भी खासा चर्चा में रहती है। उनकी पसंद में लग्जरी का अलग ही क्लास नजर आता है। आलीशान घर, महंगी घड़ियों का शानदार कलेक्शन और ब्रांडेड कारों का शौक उनकी पर्सनैलिटी को और खास बनाता है।इसके साथ ही सख्त वर्कआउट रूटीन और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की वजह से वह मैदान पर हमेशा एनर्जेटिक और फुर्तीले दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं ईशान किशन की लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ लग्जरी चीजों और उनकी निजी जिंदिगी के दिलचस्प पहलुओं के बारे में।