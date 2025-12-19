19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

लाइफस्टाइल

झारखंड को पहली ट्रॉफी दिलाने वाले Ishan Kishan का जानिए रॉयल लाइफस्टाइल और महंगी घड़ियों का कलेक्शन

Ishan Kishan:झारखंड को पहली बड़ी ट्रॉफी दिलाने वाले इस विस्फोटक बल्लेबाज ने न सिर्फ अपने खेल से पहचान बनाई, बल्कि अपनी रॉयल लाइफस्टाइल और लग्जरी शौकों के चलते भी खूब चर्चा बटोरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 19, 2025

Ishan Kishan watch collection, Ishan Kishan Rolex watch,

Ishan Kishan net worth 2025| फोटो सोर्स - ishankishan23/Instagram

Ishan Kishan Net Worth: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 (SMAT) के फाइनल में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया। आक्रामक खेल और दमदार कप्तानी के साथ-साथ ईशान की लाइफ़स्टाइल भी खासा चर्चा में रहती है। उनकी पसंद में लग्जरी का अलग ही क्लास नजर आता है। आलीशान घर, महंगी घड़ियों का शानदार कलेक्शन और ब्रांडेड कारों का शौक उनकी पर्सनैलिटी को और खास बनाता है।इसके साथ ही सख्त वर्कआउट रूटीन और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की वजह से वह मैदान पर हमेशा एनर्जेटिक और फुर्तीले दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं ईशान किशन की लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ लग्जरी चीजों और उनकी निजी जिंदिगी के दिलचस्प पहलुओं के बारे में।

Ishan Kishan Watch Collection: लग्जरी घड़ियों और कारों का शौक

ईशान किशन का लग्जरी लाइफस्टाइल उनके शौकों से साफ झलकता है। उनके पास करीब 23 लाख रुपये की Rolex Day-Date घड़ी है, वहीं लगभग 20 लाख रुपये की Zenith Defy Skyline भी उनके शानदार वॉच कलेक्शन का हिस्सा है। लग्जरी के मामले में उनका कार कलेक्शन भी किसी स्टार से कम नहीं माना जाता, जिसमें BMW 5 Series, Ford Mustang और Mercedes-Benz C-Class जैसी प्रीमियम गाड़ियां शामिल हैं, जो उनके रॉयल टेस्ट और क्लासी लाइफस्टाइल को बखूबी दर्शाती हैं।

करोड़ों की संपत्ति के मालिक

आज 27 साल की उम्र में ईशान किशन देश के सबसे अमीर युवा क्रिकेटरों में गिने जाते हैं।Crictoday रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल नेट वर्थ लगभग 60–70 करोड़ रुपये के बीच आंकी जाती है।आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, बीसीसीआई से मिलने वाली फीस और बड़े-बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी कमाई का बड़ा जरिया हैं।

पढ़ाई-लिखाई और शुरुआती सफर

ईशान किशन का जन्म बिहार के पटना में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल, पटना से की और आगे की शिक्षा कॉमर्स कॉलेज, पटना से हासिल की।उनकी प्रतिभा को सबसे पहले उनके बड़े भाई ने पहचाना और क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। भाई की सलाह पर ही ईशान ने क्रिकेट क्लब जॉइन किया और यहीं से उनके प्रोफेशनल करियर की नींव पड़ी।

आईपीएल ने बदली किस्मत

आईपीएल ने ईशान किशन की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। साल 2018 से 2021 तक वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे, जहां उन्हें हर सीजन करीब 6.20 करोड़ रुपये की रकम मिली, जबकि 2022 से 2024 के बीच उनकी फीस बढ़कर 15.25 करोड़ रुपये प्रति सीजन हो गई। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 11.25 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। इसके अलावा विज्ञापनों और ब्रांड डील्स के जरिये भी ईशान किशन अच्छी-खासी कमाई करते हैं, जो उनकी कुल आय में बड़ा योगदान देती है।

ईशान किशन डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल


ईशान किशन की फिटनेस का राज उनकी सरल लेकिन डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल में छिपा है। वह अपनी डाइट में संतुलित पोषण को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें प्रोटीन, जरूरी कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट शामिल होते हैं। आमतौर पर वह दिन की शुरुआत अंडों या हेल्दी स्मूदी से करते हैं, दोपहर के खाने में चिकन या मछली जैसे प्रोटीन-रिच फूड लेते हैं और रात के समय हल्का लेकिन पौष्टिक भोजन, जैसे प्रोटीन और सब्जियों का सेवन करते हैं। इसके साथ ही ईशान नियमित ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ वर्कआउट और रिकवरी सेशन पर भी खास ध्यान देते हैं, जिससे ऑन-फील्ड फिटनेस लगातार बनी रहती है।

खबर शेयर करें:

