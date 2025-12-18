SMAT के फाइनल में ईशान किशन ने मचाया गदर, सिर्फ इतनी गेंदों में शतक ठोक बनाया बड़ा रिकॉर्ड

Left-handed wicketkeeper-batsman Ishan Kishan (Photo: IANS)
SMAT 2025 Final: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के खिताबी मुकाबले में झारखंड और हरियाणा की टीमें आमने-सामने हैं। इस मुकाबले में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने सिर्फ 45 गेंदों में शतक ठोक दिया। उन्होंने इस दौरान 6 चौके और 10 छक्के लगाए। भारत के घरेलू टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में शतक जड़ने वाले ईशान किशन सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं।
पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। झारखंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और विराट सिंह सिर्फ दो रन बनाकर अंशुल कंबोज का शिकार हो गए। इसके बाद ईशान किशन और कुमार कुशाग्र ने पारी संभाली और दोनों ने मिलकर 180 रन जोड़े। ईशान किशन 15वें ओवर में सुमित कुमार की गेंद पर बोल्ड हो गए।
ईशान किशन ने इस टूर्नामेंट में 9 मैच खेले हैं और 52 की औसत से 416 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 195 का रहा है। उन्होंने टूर्नामेंट में 45 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर हरियाणा के अंकित कुमार हैं, जिन्होंने अब तक 10 मैचों में लगभग 50 की औसत से 448 रन बनाए हैं। हरियाणा के खिलाफ खिताबी मुकाबले में ईशान किशन के साथ 177 रन की साझेदारी करने वाले कुशाग्र भी 16वें ओवर में आउट हो गए। उन्होंने 38 गेंदों में 81 रन ठोके। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए।
आपको बता दें कि भारत के लिए 2 टेस्ट, 27 वनडे और 32 टी20 मुकाबले खेलने वाले ईशान किशन काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए आखिरी टी20 मुकाबला 2023 में खेला था, जबकि आखिरी टेस्ट 2020 में और आखिरी वनडे 2023 में खेला था। वह टीम इंडिया के उन पांच बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है।
