SMAT के फाइनल में ईशान किशन ने मचाया गदर, सिर्फ इतनी गेंदों में शतक ठोक बनाया बड़ा रिकॉर्ड

ईशान किशन ने इस टूर्नामेंट में 9 मैच खेले हैं और 52 की औसत से 416 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 195 का रहा है। उन्होंने टूर्नामेंट में 45 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर हरियाणा के अंकित कुमार हैं, जिन्होंने अब तक 10 मैचों में लगभग 50 की औसत से 448 रन बनाए हैं। हरियाणा के खिलाफ खिताबी मुकाबले में ईशान किशन के साथ 177 रन की साझेदारी करने वाले कुशाग्र भी 16वें ओवर में आउट हो गए। उन्होंने 38 गेंदों में 81 रन ठोके। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए।