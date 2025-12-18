18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SMAT के फाइनल में ईशान किशन ने मचाया गदर, सिर्फ इतनी गेंदों में शतक ठोक बनाया बड़ा रिकॉर्ड

Ishan Kishan in SMAT 2025: टीम इंडिया से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की 9 पारियों में 52 की औसत से 416 रन बनाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 18, 2025

Ishan Kishan Celebrating 100 in ODI (Photo- IANS)

Left-handed wicketkeeper-batsman Ishan Kishan (Photo: IANS)

SMAT 2025 Final: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के खिताबी मुकाबले में झारखंड और हरियाणा की टीमें आमने-सामने हैं। इस मुकाबले में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने सिर्फ 45 गेंदों में शतक ठोक दिया। उन्होंने इस दौरान 6 चौके और 10 छक्के लगाए। भारत के घरेलू टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में शतक जड़ने वाले ईशान किशन सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं।

पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। झारखंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और विराट सिंह सिर्फ दो रन बनाकर अंशुल कंबोज का शिकार हो गए। इसके बाद ईशान किशन और कुमार कुशाग्र ने पारी संभाली और दोनों ने मिलकर 180 रन जोड़े। ईशान किशन 15वें ओवर में सुमित कुमार की गेंद पर बोल्ड हो गए।

52 की औसत से बनाए 416 रन

ईशान किशन ने इस टूर्नामेंट में 9 मैच खेले हैं और 52 की औसत से 416 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 195 का रहा है। उन्होंने टूर्नामेंट में 45 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर हरियाणा के अंकित कुमार हैं, जिन्होंने अब तक 10 मैचों में लगभग 50 की औसत से 448 रन बनाए हैं। हरियाणा के खिलाफ खिताबी मुकाबले में ईशान किशन के साथ 177 रन की साझेदारी करने वाले कुशाग्र भी 16वें ओवर में आउट हो गए। उन्होंने 38 गेंदों में 81 रन ठोके। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए।

आपको बता दें कि भारत के लिए 2 टेस्ट, 27 वनडे और 32 टी20 मुकाबले खेलने वाले ईशान किशन काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए आखिरी टी20 मुकाबला 2023 में खेला था, जबकि आखिरी टेस्ट 2020 में और आखिरी वनडे 2023 में खेला था। वह टीम इंडिया के उन पांच बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

18 Dec 2025 06:17 pm

Published on:

18 Dec 2025 05:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SMAT के फाइनल में ईशान किशन ने मचाया गदर, सिर्फ इतनी गेंदों में शतक ठोक बनाया बड़ा रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे ने की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग साझेदारी, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की हुई जमकर धुनाई

conway and latham
क्रिकेट

IND vs SA: अहमदाबाद में बेहद मजबूत है भारतीय टीम का रिकॉर्ड, सिर्फ इस टीम से मिली है हार

IND vs SA
क्रिकेट

IPL 2026 का सबसे महंगा खिलाड़ी कैमरून ग्रीन, देखिए उनकी लग्जरी लाइफ

Cameron Green net worthm, Cameron green ipl, Cameron green ipl auction 2026
लाइफस्टाइल

WI vs NZ: लैथम का शतक, कॉन्वे दोहरे शतक के करीब, पहले दिन न्यूजीलैंड का स्कोर 334/1

क्रिकेट

‘चेन्नई ने मुझे नई ज़िंदगी दी है’, ऑक्शन में बिकने के बाद भारत के लिए खेल चुके इस खिलाड़ी ने दिया भावुक कर देने वाला बयान

CSK Auction Table
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.