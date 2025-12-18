एक ही मैच में तीन बार गलत हुआ स्निको मीटर, जेमी स्मिथ के साथ हुआ खेला, पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी ने जताई नाराजगी

इंग्लिश बल्लेाज जेमी स्मथ और पूर्व खिलाड़ी नासिर हुसैन (फोटो- ANI)
AUS vs ENG, Ashes: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज का तीसरा मैच स्निको मीटर की वजह से काफी सुर्खियों में रहा है। मैच के पहले दिन ही ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी को एक बड़े एज के बावजूद स्निको मीटर से पुष्टि न होने के कारण ऑन फील्ड अंपायर के निर्णय को नहीं बदला गया और उन्हें नॉट आउट करार दिया गया था। इसी तरह से इंग्लिश बल्लेबाज जेमी स्मिथ के साथ दो बार स्निको मीटर में गलत रिजल्ट आने के कारण इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी नासिर हुसैन भड़क गए और इस टेक्नोलोजी पर नाराजगी जाहिर की।
इंग्लिश बल्लेबाज जेमी स्मिथ जब 44वें ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे। तब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की एक बाउंसर उनके ग्लव्स से होकर हेलमेट से टकराई। फील्ड अंपायर नितिन मेनन ने क्लीन कैच की पुष्टि के लिए रिव्यू लिया। तीसरे अंपायर के रिप्ले में स्निको ने कोई एज नहीं दिखाया और स्मिथ को नॉट आउट करार दिया गया। इसी तरह कमिंस के अगले ही ओवर की पहली गेंद पर फिर से ऐसे ही ऑन-फील्ड अंपायर ने कैच के लिए रिव्यू लिया। इस बार स्निको ने भारी एज बताया, जबकि रिप्ले में साफ देखा जा सकता था कि गेंद और बल्ले के बीच बहुत अंतर है।
लगातार स्निको के साथ हो रही इन घटनाओं के चलते इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी नासिर हुसैन ने इस टेक्नोलोजी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, "यहां उपस्थित सभी का भरोसा इस तकनीक से उठ गया है। आप स्टंप माइक पर कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भी सुन सकते थे, जो इस तकनीक को 'एक मजाक' बता रहे थे और कह रहे थे कि यह 'घटिया सिस्टम' है। स्टैंड में मौजूद सभी दर्शक और घर पर मैच देख रहे दर्शकों का भी विश्वास अब इस तकनीक से उठ चुका है।
आगे उन्होंने क्रिकेट और टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए कहा कि अन्य स्पोर्ट्स की तुलना में क्रिकेट में टेक्नोलॉजी का स्तर अच्छा है और हर बार यह बेहतर ही रहा है। लेकिन इस सीरीज में यह तकनीक काम नहीं कर रही है। दोनों ही टीमों के लिए यह निराशाजनक रहा है।
