एक ही मैच में तीन बार गलत हुआ स्निको मीटर, जेमी स्मिथ के साथ हुआ खेला, पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी ने जताई नाराजगी

इंग्लिश बल्लेबाज जेमी स्मिथ जब 44वें ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे। तब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की एक बाउंसर उनके ग्लव्स से होकर हेलमेट से टकराई। फील्ड अंपायर नितिन मेनन ने क्लीन कैच की पुष्टि के लिए रिव्यू लिया। तीसरे अंपायर के रिप्ले में स्निको ने कोई एज नहीं दिखाया और स्मिथ को नॉट आउट करार दिया गया। इसी तरह कमिंस के अगले ही ओवर की पहली गेंद पर फिर से ऐसे ही ऑन-फील्ड अंपायर ने कैच के लिए रिव्यू लिया। इस बार स्निको ने भारी एज बताया, जबकि रिप्ले में साफ देखा जा सकता था कि गेंद और बल्ले के बीच बहुत अंतर है।