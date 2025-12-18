SMAT Final: ईशान किशन ने तोड़ दिया एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड, संजू सैमसन-ऋषभ पंत को भी पछाड़ा

ईशान किशन (फोटो- BCCI)
SMAT 2025 Final: गुरुवार को खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले में ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 101 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 10 छक्के लगाए। इन 10 छक्कों की मदद से उन्होंने टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बन गए।
इस मुकाबले में हरियाणा ने टॉस जीतकर झारखंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। ईशान किशन और विराट सिंह की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में विराट सिंह सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन को कुमार कुशाग्र का साथ मिला और दोनों ने मिलकर 177 रन जोड़कर झारखंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ईशान किशन ने 45 गेंदों में शतक जड़ा और 49 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए। अगले ही ओवर में कुमार कुशाग्र भी 81 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अनुकूल रॉय और रॉबिन मिंज ने जमकर रन बरसाए और आखिरी पांच ओवरों में 75 रन बटोरे। दोनों की तूफानी पारियों की बदौलत झारखंड ने 20 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 262 रन बना लिए। यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था।
जवाब में हरियाणा की टीम सिर्फ 193 रन ही बना सकी और 69 रन से मुकाबला हार गई। यह झारखंड की घरेलू क्रिकेट में दूसरी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पहली खिताबी जीत है। इससे पहले झारखंड ने 2010-11 में विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा किया था।
इस दौरान ईशान किशन ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस टूर्नामेंट में ईशान ने 33 छक्के लगाए और वह एक टी20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विकेटकीपर कप्तान बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम था, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2018 में 30 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर निकलस पूरन हैं, जिन्होंने एमआई एमिरेट्स के लिए ILT20 2023-24 में 30 छक्के लगाकर धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। वहीं एडम गिलक्रिस्ट ने डेक्कन चार्जर्स के लिए आईपीएल 2009 में 29 छक्के लगाए थे।
ईशान किशन भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाजों में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में संजू सैमसन और ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया। ईशान किशन के नाम अब टी20 फॉर्मेट में 5 शतक हो चुके हैं, जबकि संजू सैमसन और ऋषभ पंत के नाम 3-3 शतक हैं। केएल राहुल दो शतक लगा चुके हैं।
इसके अलावा ईशान किशन एक सीजन में 517 रन बनाकर, किसी भी टी20 टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। वह ऐसे पहले कप्तान और विकेटकीपर हैं जिन्होंने एक ही टी20 टूर्नामेंट में इतने रन बनाए हों। ईशान किशन ने इस टूर्नामेंट में 10 मैचों की 10 पारियों में 57.44 की औसत से 517 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 197 रहा और उन्होंने 51 चौके व 33 छक्के लगाए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग