SMAT Final: ईशान किशन ने तोड़ दिया एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड, संजू सैमसन-ऋषभ पंत को भी पछाड़ा

इस मुकाबले में हरियाणा ने टॉस जीतकर झारखंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। ईशान किशन और विराट सिंह की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में विराट सिंह सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन को कुमार कुशाग्र का साथ मिला और दोनों ने मिलकर 177 रन जोड़कर झारखंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ईशान किशन ने 45 गेंदों में शतक जड़ा और 49 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए। अगले ही ओवर में कुमार कुशाग्र भी 81 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अनुकूल रॉय और रॉबिन मिंज ने जमकर रन बरसाए और आखिरी पांच ओवरों में 75 रन बटोरे। दोनों की तूफानी पारियों की बदौलत झारखंड ने 20 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 262 रन बना लिए। यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था।