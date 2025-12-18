18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

क्रिकेट

झारखंड ने बना दिया बड़ा रिकॉर्ड, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार किया ये कारनामा

Syed Mushtaq Ali Trophy Final: पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाली झारखंड ने खिबाबी मुकाबले के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 18, 2025

ishan Kishan

ईशान किशन (फोटो- BCCI)

SMAT Final 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के खिताबी मुकाबले में झारखंड ने फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। फाइनल में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन के शानदार शतक, कुमार कुशाग्र के 81 रन और आखिर में अनुकूल रॉय के 40 और रॉबिन मिंज के 31 रनों की बदौलत 20 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 262 रन बना दिए। पहली बार खिताब जीतने के लिए झारखंड को अब इस विशाल लक्ष्य का बचाव करना होगा।

इस मुकाबले में हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जा रही थी, इसलिए उन्होंने बाद में बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। झारखंड की पारी की शुरुआत ईशान किशन और विराट सिंह ने की, लेकिन पहले ही ओवर में विराट सिंह सिर्फ दो रन बनाकर अंशुल कंबोज का शिकार हो गए। इसके बाद कप्तान ईशान किशन और कुमार कुशाग्र ने पारी संभाली और दोनों ने मिलकर 177 रनों की शानदार साझेदारी की।

ईशान ने जड़ा तूफानी शतक

ईशान किशन का दबदबा लगातार जारी रहा और उन्होंने अपना शतक भी ठोक दिया। उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में 6 चौके और 10 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया। हालांकि इसके बाद वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और 101 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ईशान के आउट होने के बाद कुशाग्र भी अपने शतक के करीब पहुंचकर 81 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 38 गेंदों का सामना किया, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे।

इसके बाद अनुकूल रॉय और रॉबिन मिंज ने आखिरी पांच ओवरों में 75 रन जोड़े, जिसकी बदौलत झारखंड ने 20 ओवर में 262 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। रॉबिन मिंज ने 14 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 31 रन बनाए, जबकि अनुकूल रॉय ने 20 गेंदों में 40 रन ठोके, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे।

हरियाणा की ओर से अमित राणा सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए और उन्होंने 3 ओवर में 48 रन खर्च किए। सुमित कुमार ने 4 ओवर में 62 रन लुटाए, हालांकि उन्हें एक सफलता मिली। अंशुल कंबोज को शुरुआत में सफलता मिली थी, लेकिन आखिरी ओवर में लाइन से भटकने की वजह से उन्होंने 4 ओवर में 51 रन खर्च कर दिए।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

18 Dec 2025 06:53 pm

झारखंड ने बना दिया बड़ा रिकॉर्ड, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार किया ये कारनामा

