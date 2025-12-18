झारखंड ने बना दिया बड़ा रिकॉर्ड, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार किया ये कारनामा

SMAT Final 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के खिताबी मुकाबले में झारखंड ने फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। फाइनल में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन के शानदार शतक, कुमार कुशाग्र के 81 रन और आखिर में अनुकूल रॉय के 40 और रॉबिन मिंज के 31 रनों की बदौलत 20 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 262 रन बना दिए। पहली बार खिताब जीतने के लिए झारखंड को अब इस विशाल लक्ष्य का बचाव करना होगा।