क्या 5वां टी20 मुकाबला भी होगा रद्द? जानें अहमदाबाद के लिए मौसम विभाग ने क्या दिया अपडेट

IND vs SA 5th T20 Ahmedabad Weather Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 दिसंबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले चौथा टी20 मैच लखनऊ में खेला जाना था, लेकिन घने कोहरे के कारण मैच में एक भी गेंद डालना तो दूर, टॉस भी नहीं हो पाया था। इसके बाद से ही सभी क्रिकेट फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अहमदाबाद में खेला जाने वाला मुकाबला भी कोहरे की वजह से रद्द हो जाएगा।