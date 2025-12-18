क्या 5वां टी20 मुकाबला भी होगा रद्द? जानें अहमदाबाद के लिए मौसम विभाग ने क्या दिया अपडेट

इकाना स्टेडियम (फोटो- IANS)
IND vs SA 5th T20 Ahmedabad Weather Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 दिसंबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले चौथा टी20 मैच लखनऊ में खेला जाना था, लेकिन घने कोहरे के कारण मैच में एक भी गेंद डालना तो दूर, टॉस भी नहीं हो पाया था। इसके बाद से ही सभी क्रिकेट फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अहमदाबाद में खेला जाने वाला मुकाबला भी कोहरे की वजह से रद्द हो जाएगा।
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में लगातार घने कोहरे की चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से कई विमानों और ट्रेनों पर असर पड़ा है। पहली बार क्रिकेट मुकाबले को भी कोहरे की वजह से रद्द करना पड़ा। ऐसे में आइए जानते हैं कि अहमदाबाद का मौसम कैसा रहने वाला है।
आपको बता दें कि अहमदाबाद के मौसम का मिजाज फैंस के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। आईएमडी के मुताबिक अहमदाबाद में कोहरे की कोई संभावना नहीं है और आसमान साफ रहेगा। ऐसे में मुकाबला बिना किसी रुकावट के खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है और अब इस सीरीज में वह हार नहीं सकती।
पहला मुकाबला कटक में भारत ने 101 रन से जीता था, जबकि दूसरे मुकाबले में उन्हें 51 रन से हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए धर्मशाला में जीत दर्ज की और सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। ऐसे में पांचवां टी20 मुकाबला जीतकर भारतीय टीम सीरीज को 3-1 से खत्म करना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज में बराबरी हासिल करने की कोशिश करेगी।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा , तिलक वर्मा, शाहबाज अहमद, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर।
एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डीकॉक, रीजा हेनरिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवोन फरेरा, मार्को यानसन, लूथो सिपामला, ओटनील बार्टमैन, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, कार्बिन बॉश, केशव महाराज और जार्ज लिंडे।
