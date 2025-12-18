IND vs SA: अहमदाबाद में बेहद मजबूत है भारतीय टीम का रिकॉर्ड, सिर्फ इस टीम से मिली है हार

भारतीय टीम का इस मैदान पर अंतरराष्ट्रीय टी20 में शानदार रिकॉर्ड रहा है। टीम इंडिया ने यहां सात टी20 मुक़ाबले खेले हैं, इनमें से पांच में उन्हें जीत हासिल हुई है। वहीं दो मुकाबके हारे हैं। यहां खेले गए टी20 मैचों में भारत को केवल इंग्लैंड के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर भारत का यहां र्किओर्ड मजबूत है। दोनों हार इंग्लैंड के खिलाफ ही आई थीं, जहां उन्होंने 8 विकेट से मैच जीते थे। इस मजबूत रिकॉर्ड को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि टीम इंडिया अहमदाबाद में सीरीज पर कब्जा जमाकर 3-1 से जीत दर्ज कर लेगी।