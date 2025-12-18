18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

18 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

IND vs SA: अहमदाबाद में बेहद मजबूत है भारतीय टीम का रिकॉर्ड, सिर्फ इस टीम से मिली है हार

भारतीय टीम का इस मैदान पर अंतरराष्ट्रीय टी20 में शानदार रिकॉर्ड रहा है। टीम इंडिया ने यहां सात टी20 मुक़ाबले खेले हैं, इनमें से पांच में उन्हें जीत हासिल हुई है। वहीं दो मुकाबके हारे हैं। यहां खेले गए टी20 मैचों में भारत को केवल इंग्लैंड के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 18, 2025

IND vs SA

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अलहीरी टी20 अहमदाबाद में खेला जाएगा (Photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa 5th T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन घने कोहरे के कारण एक भी गेंद फेंके बिना मैच रद्द करना पड़ा। अब सीरीज का पांचवां और निर्णायक मैच शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

अहमदाबाद में सिर्फ इंग्लैंड से हारा है भारत

भारतीय टीम का इस मैदान पर अंतरराष्ट्रीय टी20 में शानदार रिकॉर्ड रहा है। टीम इंडिया ने यहां सात टी20 मुक़ाबले खेले हैं, इनमें से पांच में उन्हें जीत हासिल हुई है। वहीं दो मुकाबके हारे हैं। यहां खेले गए टी20 मैचों में भारत को केवल इंग्लैंड के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर भारत का यहां र्किओर्ड मजबूत है। दोनों हार इंग्लैंड के खिलाफ ही आई थीं, जहां उन्होंने 8 विकेट से मैच जीते थे। इस मजबूत रिकॉर्ड को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि टीम इंडिया अहमदाबाद में सीरीज पर कब्जा जमाकर 3-1 से जीत दर्ज कर लेगी।

सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म

वर्तमान में भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। पहले और तीसरे मैच में जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम को दूसरे टी20 में हार झेलनी पड़ी थी। यदि दक्षिण अफ्रीका निर्णायक मैच जीतती है, तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी। अहमदाबाद में भारतीय टीम की निगाहें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर टिकी होंगी। सूर्या का पूरा साल बल्लेबाजी के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा है, जहां उनकी हालिया पारियों में लगातार कम स्कोर आए हैं।

पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल

इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनका औसत काफी नीचे रहा है और वे लंबी पारियां खेलने में संघर्ष करते नजर आए हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, जो संतुलित होने के साथ-साथ अच्छा उछाल और रन बनाने के मौके प्रदान करती है। ऐसे में सूर्यकुमार यहां अपनी खोई हुई लय वापस पा सकते हैं और बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूती दे सकते हैं।

संजू सैमसन के पास बड़ा मौका

पांचवें टी20 में संजू सैमसन पर भी सभी की नजरें रहेंगी। इंजरी के कारण शुभमन गिल के इस मैच में खेलने की संभावना बहुत कम है, जिससे सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है। वे ओपनिंग करते हुए टीम में वापसी कर सकते हैं। लखनऊ में भी सैमसन के खेलने की उम्मीद थी, लेकिन मैच रद्द होने से उनका मौका चला गया। अब अहमदाबाद में यदि उन्हें अवसर मिलता है, तो संजू बड़ी पारी खेलकर अपनी जगह पक्की करने की पूरी कोशिश करेंगे।

image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Published on:

18 Dec 2025 03:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: अहमदाबाद में बेहद मजबूत है भारतीय टीम का रिकॉर्ड, सिर्फ इस टीम से मिली है हार

