WI vs NZ: लैथम का शतक, कॉन्वे दोहरे शतक के करीब, पहले दिन न्यूजीलैंड का स्कोर 334/1

Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 18, 2025

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे टेस्ट का पहला दिन समाप्त हुआ (Photo - EspnCricInfo)

New Zealand vs West Indies, 3rd Test: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का निर्णायक तीसरा मुकाबला गुरुवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में शुरू हुआ। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनकी टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक मात्र एक विकेट खोकर 334 रन ठोक डाले। स्टंप्स के समय डेवन कॉन्वे 178 और नाइटवॉचमैन जैकब डफी 9 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे।

टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे की रिकॉर्ड साझेदारी

पहला दिन पूरी तरह न्यूजीलैंड के नाम रहा, जहां उनके बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों और फील्डरों को पूरे दिन मैदान पर दौड़ाया। कीवी ओपनर्स कप्तान टॉम लैथम और डेवन कॉन्वे ने पारी की शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 323 रनों की विशाल साझेदारी निभाई। यह न्यूजीलैंड के टेस्ट इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग साझेदारी भी बन गई।

लैथम का शतक, कॉन्वे दोहरे शतक के करीब

लैथम ने 246 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 137 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर का 15वां शतक था। दिन के आखिरी सत्र में 87वें ओवर में वे केमार रोच की गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो गए। दूसरी छोर पर डेवन कॉन्वे ने 279 गेंदों में 25 चौकों की मदद से नाबाद 178 रन ठोक डाले। यह उनके टेस्ट करियर का छठा शतक है और वे अपने करियर की दूसरी डबल सेंचुरी से सिर्फ 22 रन दूर हैं। दूसरे दिन की शुरुआत में सभी की निगाहें कॉन्वे के दोहरे शतक पर टिकी रहेंगी।

लैथम के विकेट के बाद नाइटवॉचमैन के तौर पर जैकब डफी क्रीज पर उतरे, जो 16 गेंदों में 9 रन बनाकर नाबाद लौटे। वेस्टइंडीज की ओर से एकमात्र सफलता अनुभवी तेज गेंदबाज केमार रोच को मिली, जबकि बाकी गेंदबाज पूरे दिन बिना विकेट के संघर्ष करते नजर आए।

तीन मैचों की इस सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है। पहला टेस्ट क्राइस्टचर्च में ड्रॉ रहा था, जबकि वेलिंगटन में खेला गया दूसरा टेस्ट न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीता था। अब निर्णायक मुकाबले में कीवी टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी।

