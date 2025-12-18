WI vs NZ: लैथम का शतक, कॉन्वे दोहरे शतक के करीब, पहले दिन न्यूजीलैंड का स्कोर 334/1

लैथम ने 246 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 137 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर का 15वां शतक था। दिन के आखिरी सत्र में 87वें ओवर में वे केमार रोच की गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो गए। दूसरी छोर पर डेवन कॉन्वे ने 279 गेंदों में 25 चौकों की मदद से नाबाद 178 रन ठोक डाले। यह उनके टेस्ट करियर का छठा शतक है और वे अपने करियर की दूसरी डबल सेंचुरी से सिर्फ 22 रन दूर हैं। दूसरे दिन की शुरुआत में सभी की निगाहें कॉन्वे के दोहरे शतक पर टिकी रहेंगी।