‘चेन्नई ने मुझे नई ज़िंदगी दी है’, ऑक्शन में बिकने के बाद भारत के लिए खेल चुके इस खिलाड़ी ने दिया भावुक कर देने वाला बयान

चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन टेबल (फोटो- X@/ChennaiIPL)
Sarfaraz Khan, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मिनी ऑक्शन की समाप्ति के बाद सभी टीमों ने अपनी स्क्वॉड तैयार कर ली है। इसी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इस बार अनुभव के स्थान पर युवाओं को तवज्जो दी है। इसी क्रम में सीएसके ने भारतीय बल्लेबाज ससरफराज़ खान को भी अपनी टीम में शामिल किया है। इस पर ससरफराज़ ने चेन्नई की टीम को धन्यवाद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
ससरफराज़ खान को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक्सीलरेटेड ऑक्शन राउंड में बेस प्राइस 75 लाख में खरीदा। इसके बाद ससरफराज़ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक भावुक कर देने वाली पोस्ट की। ससरफराज़ ने 'जर्सी' फिल्म का एक सीन अपलोड किया, जिसमें नायक ट्रेन की पटरियों के पास जोर से चिल्लाकर खुशी जाहिर करता है। इस वीडियो के नीचे उन्होंने लिखा, "थैंक यू सो मच, सीएसके मुझे नई ज़िंदगी देने के लिए"। ससरफराज़ ने आईपीएल में अपना आखिरी मुकाबला 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था। 2025 के मेगा ऑक्शन में वह अनसोल्ड रहे थे।
ससरफराज़ खान ने हाल ही में अपनी फॉर्म से सबको प्रभावित किया है। आईपीएल ऑक्शन से कुछ घंटे पहले ही सरफराज़ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के एक मैच में 22 गेंदों में 331.82 की स्ट्राइक रेट से 73 रन की तूफानी पारी खेली थी। एसएमएटी के इस सीजन में ससरफराज़ ने 65.80 की औसत से 329 रन बनाए। इस टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 203.08 का रहा।
चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन में नए युवा चेहरों को प्राथमिकता दी। सीएसके ने इस ऑक्शन में 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा और 20 वर्षीय प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा और न्यूजीलैंड के युवा तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जैक फॉक्स (23 साल) को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाया। इनके अलावा टीम ने पिछले साल डिवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, आयुष म्हात्रे जैसे युवाओं को बीच सीजन ही इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग