18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘चेन्नई ने मुझे नई ज़िंदगी दी है’, ऑक्शन में बिकने के बाद भारत के लिए खेल चुके इस खिलाड़ी ने दिया भावुक कर देने वाला बयान

आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में सरफराज़ खान को चेन्नई सुपर किंग्स ने बेस प्राइस 75 लाख में खरीदा। पिछले साल अनसोल्ड रहे ससरफराज़ ने इस पर पोस्ट कर कहा कि चेन्नई ने उन्हें एक नई ज़िंदगी दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 18, 2025

CSK Auction Table

चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन टेबल (फोटो- X@/ChennaiIPL)

Sarfaraz Khan, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मिनी ऑक्शन की समाप्ति के बाद सभी टीमों ने अपनी स्क्वॉड तैयार कर ली है। इसी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इस बार अनुभव के स्थान पर युवाओं को तवज्जो दी है। इसी क्रम में सीएसके ने भारतीय बल्लेबाज ससरफराज़ खान को भी अपनी टीम में शामिल किया है। इस पर ससरफराज़ ने चेन्नई की टीम को धन्यवाद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

'थैंक यू सीएसके'

ससरफराज़ खान को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक्सीलरेटेड ऑक्शन राउंड में बेस प्राइस 75 लाख में खरीदा। इसके बाद ससरफराज़ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक भावुक कर देने वाली पोस्ट की। ससरफराज़ ने 'जर्सी' फिल्म का एक सीन अपलोड किया, जिसमें नायक ट्रेन की पटरियों के पास जोर से चिल्लाकर खुशी जाहिर करता है। इस वीडियो के नीचे उन्होंने लिखा, "थैंक यू सो मच, सीएसके मुझे नई ज़िंदगी देने के लिए"। ससरफराज़ ने आईपीएल में अपना आखिरी मुकाबला 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था। 2025 के मेगा ऑक्शन में वह अनसोल्ड रहे थे।

बेहतरीन रही है हालिया फॉर्म

ससरफराज़ खान ने हाल ही में अपनी फॉर्म से सबको प्रभावित किया है। आईपीएल ऑक्शन से कुछ घंटे पहले ही सरफराज़ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के एक मैच में 22 गेंदों में 331.82 की स्ट्राइक रेट से 73 रन की तूफानी पारी खेली थी। एसएमएटी के इस सीजन में ससरफराज़ ने 65.80 की औसत से 329 रन बनाए। इस टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 203.08 का रहा।

चेन्नई ने युवाओं पर जताया भरोसा

चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन में नए युवा चेहरों को प्राथमिकता दी। सीएसके ने इस ऑक्शन में 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा और 20 वर्षीय प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा और न्यूजीलैंड के युवा तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जैक फॉक्स (23 साल) को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाया। इनके अलावा टीम ने पिछले साल डिवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, आयुष म्हात्रे जैसे युवाओं को बीच सीजन ही इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया था।

ये भी पढ़ें

IPL Auction 2026: 30 लाख थी बेस प्राइस, मिले करोड़ों रुपए, इन अनकैप्ड खिलाड़ियों ने टीमों के बैंक किए खाली
क्रिकेट
prashant veer, auqib nabi and kartik sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

18 Dec 2025 01:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘चेन्नई ने मुझे नई ज़िंदगी दी है’, ऑक्शन में बिकने के बाद भारत के लिए खेल चुके इस खिलाड़ी ने दिया भावुक कर देने वाला बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 का सबसे महंगा खिलाड़ी कैमरून ग्रीन, देखिए उनकी लग्जरी लाइफ

Cameron Green net worthm, Cameron green ipl, Cameron green ipl auction 2026
लाइफस्टाइल

WI vs NZ: लैथम का शतक, कॉन्वे दोहरे शतक के करीब, पहले दिन न्यूजीलैंड का स्कोर 334/1

क्रिकेट

नाथन लायन ने तोड़ा मैक्ग्रा का सालों पुराना रिकॉर्ड, कमेंट्री बॉक्स में कुर्सी पटकते दिखे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, देखें Video

क्रिकेट

IPL खेलेंगे पप्पू यादव के बेटे Sarthak Ranjan, इतने लाख में KKR ने खरीदा, स्टाइल के मामले में भी No. 1

Sarthak ranjan ipl auction 2026, Sarthak Ranjan age, Sarthak Ranjan father name, Sarthak Ranjan ipl,
लाइफस्टाइल

IND vs SA: कोहरे की वजह से मैच रद्द होने पर क्या दर्शकों को मिलेगा टिकट रिफ़ंड? जानें BCCI का यह नियम

IND vs SA
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.