‘चेन्नई ने मुझे नई ज़िंदगी दी है’, ऑक्शन में बिकने के बाद भारत के लिए खेल चुके इस खिलाड़ी ने दिया भावुक कर देने वाला बयान

ससरफराज़ खान को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक्सीलरेटेड ऑक्शन राउंड में बेस प्राइस 75 लाख में खरीदा। इसके बाद ससरफराज़ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक भावुक कर देने वाली पोस्ट की। ससरफराज़ ने 'जर्सी' फिल्म का एक सीन अपलोड किया, जिसमें नायक ट्रेन की पटरियों के पास जोर से चिल्लाकर खुशी जाहिर करता है। इस वीडियो के नीचे उन्होंने लिखा, "थैंक यू सो मच, सीएसके मुझे नई ज़िंदगी देने के लिए"। ससरफराज़ ने आईपीएल में अपना आखिरी मुकाबला 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था। 2025 के मेगा ऑक्शन में वह अनसोल्ड रहे थे।