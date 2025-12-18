18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

नाथन लायन ने तोड़ा मैक्ग्रा का सालों पुराना रिकॉर्ड, कमेंट्री बॉक्स में कुर्सी पटकते दिखे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, देखें Video

ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में नाथन लायन अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस मामले में उन्होंने ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 18, 2025

नाथन लायन ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने (Photo - Cricket Australia)

Nathan Lyon, Australia vs England, The Ashes: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज 2025-26 का तीसरा टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। इस मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑफ-स्पिनर नाथन लायन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। लायन ने इस मुक़ाबले में अबतक दो विकेट चटकाए हैं और इसी के साथ वे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं।

लायन ने इस मामले में महान मैक्ग्रा को पछाड़ा

लायन ने यह कारनामा ओली पोप को आउट करके मैक्ग्रा के 563 विकेटों के आंकड़े की बराबरी की और फिर उसी ओवर में बेन डकेट को बोल्ड करके 564 विकेट पूरे कर लिए। इस तरह उन्होंने महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शेन वॉर्न 708 विकेटों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि लायन दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

मैक्ग्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

दिलचस्प बात यह है कि जब लायन ने यह रिकॉर्ड बनाया, तब ग्लेन मैक्ग्रा कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे। अपने महान रिकॉर्ड को टूटते देख मैक्ग्रा ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी, उन्होंने गुस्से में कुर्सी उठाई और उसे पटकने का नाटक किया। यह मजेदार पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

नाथन लायन ने अपनी इस उपलब्धि के साथ टेस्ट क्रिकेट के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में छठा स्थान पर आ गए हैं। इस सूची में उनसे आगे अब केवल मुथैया मुरलीधरन (800 विकेट), शेन वॉर्न (708), जेम्स एंडरसन (704), अनिल कुंबले (619) और स्टुअर्ट ब्रॉड (604) जैसे दिग्गज हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक टेस्ट विकेट

  • शेन वॉर्न – 708
  • नाथन लायन – 564*
  • ग्लेन मैक्ग्रा – 563
  • मिचेल स्टार्क – 420*
  • डेनिस लिली – 355

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने लायन की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, “सोचिए, सालों पहले वह इसी एडिलेड ओवल मैदान पर घास काटने वाली मशीन (रोलर) पर बैठा करते थे और आज उन्होंने महान ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ दिया है। यह एक अविश्वसनीय सफर है।”

फिलहाल इस मैच में लायन की घातक गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत पकड़ बना ली है। पहले दिन के खेल में ऑस्ट्रेलिया ने 326/8 का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम दिन दो के अंत तक संघर्ष करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 200 रन के करीब पहुंची, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया से काफी पीछे है। लायन ने अपने पहले ही ओवर में दो महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर मैच में शानदार वापसी की है।

Updated on:

18 Dec 2025 12:51 pm

Published on:

18 Dec 2025 12:09 pm

नाथन लायन ने तोड़ा मैक्ग्रा का सालों पुराना रिकॉर्ड, कमेंट्री बॉक्स में कुर्सी पटकते दिखे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, देखें Video

