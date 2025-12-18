नाथन लायन ने तोड़ा मैक्ग्रा का सालों पुराना रिकॉर्ड, कमेंट्री बॉक्स में कुर्सी पटकते दिखे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, देखें Video

Nathan Lyon, Australia vs England, The Ashes: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज 2025-26 का तीसरा टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। इस मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑफ-स्पिनर नाथन लायन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। लायन ने इस मुक़ाबले में अबतक दो विकेट चटकाए हैं और इसी के साथ वे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं।